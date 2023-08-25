محمد شريف: لست جاهزا حتى الآن.. وأشكر جمهور الأهلي

قال محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي إنه ليس جاهزا حتى الآن لخوض المباريات بالشكل الأمثل مع فريقه الجديد.

محمد شريف النادي : الخليج

وشارك شريف في مباراته الأولى مع الخليج أمس الخميس ضد الاتفاق في ثالث جولات الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت المباراة صناعة شريف لهدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وقال شريف لقناة "إس إس سي" عقب المباراة: "خضنا لقاء مواجهة صعبة للغاية فالاتفاق فريق كبير ويمتلك العديد من اللاعبين الجيدين".

وأكمل مهاجم الأهلي السابق "لذا التعادل ليس سيئا وحصد النقاط شيء مهم في البداية".

وعن مستواه قال: "قدمت أداء جيدا رغم أنني لست جاهزا بنسبة 10% لأنني عدت من راحة سلبية ومع مرور الوقت سيتحسن مستواي".

أما عن دعم جمهور الأهلي له في المدرجات قال: "أشكرهم على دعمتهم ومتابعتهم لي، لا أجد كلمات مناسبة تعبر عن تقديري لهم".

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