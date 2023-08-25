ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

هدف ألكسندر ميتروفيتش الأول مع الهلال

قال أليكساندرو متروفيتش مهاجم الهلال السعودي إن فريقه استحق الفوز على الرائد.

وفاز الهلال على الرائد مساء الخميس برباعية دون رد في ثالث جولات الدوري السعودي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم الصربي الذي سجل كذلك هدفه الأول مع زعيم الكرة السعودية.

أخبار متعلقة:
بهدف ميتروفيتش الأول وطرد سافيتش.. الهلال يقسو على الرائد برباعية صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 المسيرة مستمرة.. انطلاقة بنزيمة ورائعة حمد الله يكتبان انتصار الاتحاد على الرياض

وقال ميتروفيتش لقناة "إس إس سي" السعودية عقب المباراة: "أعتقد أننا لعبنا جيدا واستحقينا الفوز، الجو كان حارا ولكنني سوف أتأقلم بعد مباراة أو اثنتين، وقدمنا أداء جيدا وخرجنا بشباك نظيفة".

وواصل "جئت إلى السعودية قبل أسبوع فقط واجتمعت بالمدرب لمعرفة أفكاره ولكنني سعيد بالجماهير وطريقة ترحيبهم بي والشغف الذي أظهروه وأتمنى تسجيل المزيد من الأهداف لإسعادهم في المستقبل".

وأكمل "لم أطيق الانتظار لتلك اللحظة وتسجيل الهدف الأول وندفع أنفسنا للأمام ولدينا الكثير لنحققه خلال الموسم".

وحصد الهلال سبع نقاط من ثلاث جولات حتى الآن فيما يتصدر الاتحاد والأهلي الترتيب بتسع نقاط.

الهلال ميتروفيتش الرائد الدوري السعودي
نرشح لكم
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية انتهت الدوري السعودي – الفتح (0) (5) النصر.. انتصار كاسح
أخر الأخبار
ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط ساعة | الكرة الأوروبية
مباراة الـ 301.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز الأول في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
فرج عامر: هذه مفاوضاتنا مع الزمالك.. وأنا من سأشكو أجايي أمام فيفا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بـ السيد عطية.. و3 عروض للحارس 2 ساعة | الدوري المصري
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 2 ساعة | السعودية
أوسوريو يحدد مواعيد مباراتي الزمالك الوديتين استعدادا لمواجهة أرتا سولار 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استمرار الجهاز الإداري لفريق الكرة رفقة أوسوريو 2 ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. وهذا موقف المصابين قبل بداية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب