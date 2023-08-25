ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين

قال أليكساندرو متروفيتش مهاجم الهلال السعودي إن فريقه استحق الفوز على الرائد.

أليكساندر ميتروفيتش النادي : الهلال الهلال

وفاز الهلال على الرائد مساء الخميس برباعية دون رد في ثالث جولات الدوري السعودي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم الصربي الذي سجل كذلك هدفه الأول مع زعيم الكرة السعودية.

وقال ميتروفيتش لقناة "إس إس سي" السعودية عقب المباراة: "أعتقد أننا لعبنا جيدا واستحقينا الفوز، الجو كان حارا ولكنني سوف أتأقلم بعد مباراة أو اثنتين، وقدمنا أداء جيدا وخرجنا بشباك نظيفة".

وواصل "جئت إلى السعودية قبل أسبوع فقط واجتمعت بالمدرب لمعرفة أفكاره ولكنني سعيد بالجماهير وطريقة ترحيبهم بي والشغف الذي أظهروه وأتمنى تسجيل المزيد من الأهداف لإسعادهم في المستقبل".

وأكمل "لم أطيق الانتظار لتلك اللحظة وتسجيل الهدف الأول وندفع أنفسنا للأمام ولدينا الكثير لنحققه خلال الموسم".

وحصد الهلال سبع نقاط من ثلاث جولات حتى الآن فيما يتصدر الاتحاد والأهلي الترتيب بتسع نقاط.

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