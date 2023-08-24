كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول

مازالت التقارير حول مستقبل محمد صلاح تنهال الواحد تلو الآخر في ظل رغبة اتحاد جدة في ضم نجم ليفربول خلال الصيف الجاري.

الاتحاد ضم خلال الصيف كل من كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا وسلمان العمري وسلطان الفرحان.

والآن يرغب في استقدام الملك المصري من ملعب أنفيلد.

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلورت سبورت" الإيطالية أن الاتحاد يريد ضم صلاح مقابل 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول.

فكم سيحصل المقاولون العرب من قيمة ذلك الانتقال لو حدث بسبب رعايته للاعب الذي لعب في صفوفه 10 سنوات قبل أن يرحل عنه وهو في سن الـ20 صوب بازل السويسري.

أوضح محمد متولي المحامي الرياضي الدولي لـFilGoal.com أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنح الأندية التي سبق لها ضم اللاعب من سن 12 حتى بلوغه سن الـ23 حق رعاية مع كل صفقة انتقال له حتى الاعتزال.

وبناء عليه فالمقاولون العرب له نسبة 70% من نسبة 5% إجمالي الصفقة لو تم انتقال صلاح إلى الاتحاد مقابل 100 مليون يورو.

أما بازل فسيكون له 20% وتشيلسي 10%.

مرة أخرى لو الصفقة تمت مقابل 100 مليون يورو فالمبلغ الذي سيتم توزيعه على الأندية المذكورة هو 5 ملايين يورو.

وبناء عليه سيحصل المقاولون على 3 مليون و500 ألف يورو من قيمة الانتقال أي ما يصل لـ116 مليون جنيه.

فيما يحصل بازل على مليون يورو، مقابل 500 ألف يورو لتشيلسي.

وكانت "لا جازيتا ديلو سبورت" ذكرت أن تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

ثم نشر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في تقرير له عبر شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن ليفربول لم يغير موقفه ولا يريد بيع صلاح للاتحاد.

جاء ذلك بعد دقائق من خبر نشره أورنستين نفسه والذي كشف عن وجود محاولات جديدة من الاتحاد لضم صلاح.