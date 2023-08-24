الصفقة الـ 11.. الاتحاد السكندري يضم الجابوني بيكالي أوبامي

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 23:24

كتب : هاني العوضي

بيكالي أوبامي

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم الجابوني بيكالي أوبامي.

ويمتد تعاقد المهاجم المولود عام 2003 لمدة 4 مواسم مقبلة.

وتم التعاقد عقب طلب طارق العشري المدير الفني على ضم اللاعب.

المهاجم البالغ 20 عاما حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الجابوني برصيد 9 أهداف مع نادي باندجي.

وأصبح بيكالي الصفقة الـ 11 في صفوف الاتحاد الصيف الجاري.

وتعاقد زعيم الثغر مع أحمد الشيخ، وسيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان، ورجب عمران وإسلام أبو سليمة.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو، إلا أن طارق العشري مدرب الفريق قد أعلن عبر FilGoal.com عن فسخ تعاقده لضعف مستواه في الودية الأولى أمام دلفي.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

بيكالي أوبامي الاتحاد الدوري المصري
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