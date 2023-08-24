صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97

تعثر الاتفاق للمرة الأولى في الدوري السعودي أمام الخليج بفضل هدف صنعه محمد شريف.

وتعادل الاتفاق مع الخليج إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ملعب الأمير محمد بن فهد في ثالث جولات الدوري السعودي.

افتتح الخليج أهداف المباراة في الدقيقة 29 عن طريق فابيو مارتينيز إثر صناعة من شريف.

video:1

وأدرك فيتينيو التعادل من ركلة حرة رائعة سددها من أسفل الحائط البشري في الدقيقة 50.

video:2

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمحمد شريف مع الخليج عقب انضمامه إليه قادما من الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك شريف في المباراة أساسيا ولـ76 دقيقة قبل خروجه مستبدلا.

وفي الوقت ذاته خطف الأهلي فوزا قاتلا من الأخدود في ملعب الأمير عبد الله.

سجل هدف المباراة الوحيد فرانك كيسي من صناعة روبرتو فيرمينو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

video:3

وشهدت المباراة إلغاء هدفا سجله فيرمينو في الدقيقة 90 بداعي التسلل.

وأصبحت هذه ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها في أول ثلاث مباريات في الدوري السعودي والثانية له منذ موسم 2011-2012.

بتلك النتائج وصل الاتفاق للنقطة السابعة من ثلاث مباريات.

أما الخليج فحصد النقطة الأولى له في موسمه بالدوري.

ووصل الأهلي كذلك للنقطة التاسعة ليتصدر الدوري بالتساوي مع الاتحاد.

أما الأخدود فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة.