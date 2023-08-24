صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 23:12
كتب : FilGoal
تعثر الاتفاق للمرة الأولى في الدوري السعودي أمام الخليج بفضل هدف صنعه محمد شريف.
وتعادل الاتفاق مع الخليج إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ملعب الأمير محمد بن فهد في ثالث جولات الدوري السعودي.
افتتح الخليج أهداف المباراة في الدقيقة 29 عن طريق فابيو مارتينيز إثر صناعة من شريف.
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الخليج يسجل الهدف الأول في شباك الاتفاق ⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الخليج | #SSC pic.twitter.com/VHCzHomb9v— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
وأدرك فيتينيو التعادل من ركلة حرة رائعة سددها من أسفل الحائط البشري في الدقيقة 50.
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الاتفاق يسجل الهدف الأول في شباك الخليج⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الخليج | #SSC pic.twitter.com/aciSiNFmUp— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمحمد شريف مع الخليج عقب انضمامه إليه قادما من الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية.
وشارك شريف في المباراة أساسيا ولـ76 دقيقة قبل خروجه مستبدلا.
وفي الوقت ذاته خطف الأهلي فوزا قاتلا من الأخدود في ملعب الأمير عبد الله.
سجل هدف المباراة الوحيد فرانك كيسي من صناعة روبرتو فيرمينو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
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كيسيه ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
هدف أهلاوي في الرمق الأخير#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/9AO5v4f26Z
وشهدت المباراة إلغاء هدفا سجله فيرمينو في الدقيقة 90 بداعي التسلل.
هدف أهلاوي ملغي بداعي التسلل❌#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/7WbbSOwexD— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
وأصبحت هذه ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها في أول ثلاث مباريات في الدوري السعودي والثانية له منذ موسم 2011-2012.
بتلك النتائج وصل الاتفاق للنقطة السابعة من ثلاث مباريات.
أما الخليج فحصد النقطة الأولى له في موسمه بالدوري.
ووصل الأهلي كذلك للنقطة التاسعة ليتصدر الدوري بالتساوي مع الاتحاد.
أما الأخدود فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة.