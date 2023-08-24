بهدف ميتروفيتش الأول وطرد سافيتش.. الهلال يقسو على الرائد برباعية

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

هدف ألكسندر ميتروفيتش الأول مع الهلال

استعاد الهلال توازنه وحقق الفوز على الرائد بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

سجل ثلاثية الهلال: ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري (2).

ورفع الهلال رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاثل بفارق نقطتين عن الاتحاد والأهلي المتصدران بالعلامة الكاملة.

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بينما يتذيل الرائد الترتيب بدون رصيد وأهداف مسجلة.

التشكيل

تواجد ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش في تشكيل الهلال الأساسي لأول مرة.

ويغيب نيمار عن تشكيل الزعيم بسبب الإصابة والتي ستؤجل ظهوره الأول بقميص الفريق.

ولم يتواجد أيضا حسان تمبكتي الوافد الجديد من الشباب في صفقة قياسية عربيا في قائمة الفريق.

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وصف المباراة

تقدم الرائد مبكرا من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الثانية لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل.

وهدد ميتروفيتش مرمى الرائد في الدقيقة 15 برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

ضغط الهلال بقوة بحثا عن هدف أول قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 42 سجل ميتروفيتش الهدف الأول له في ظهوره الأول برأسية بعد عرضية متقنة من روبن نيفيز.

وفي الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول تحصّل عمر جونزاليس مدافع الرائد على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ياسر الشهراني.

في الشوط الثاني حاول الرائد العودة في النتيجة،

فردت العارضة الخاصة بياسين بونو رأسية عمر جونزاليس في الدقيقة 50.

وتألق الحارس المغربي بعد دقيقة بالتصدي لتسديدة سنبل ومن ثم متابعة الدوسري.

تسارعت المباراة وتحصّل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على المدافع عقب عرضية من ياسر الشهراني.

ركلة انبرى لها سالم الدوسري وسددها في منتصف المرمى مضيفا الهدف الثاني للهلال.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء، توغل مالكوم من الجهة اليمنى صوب منطقة جزاء الهلال، وتعرض لعرقلة لكن الدوسري سدد كرة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك معلنا الهدف الثالث للهلال.

هدف هو الأول له هذا الموسم بالدوري والبطولة العربية من لعب مفتوح بعد 3 أهداف من ركلات جزاء.

في الدقيقة 77 حدثت مشادة بين سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط الهلال وعمر جونزاليس انتهت بطرد الأول مباشرة والثاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة 89 سجل عبد الله الحمدان هدف الهلال الرابع بعد عرضية من سالم الدوسري سددها في المرمى تصدى لها الحارس وتابعها الحمدان مجددا في الشباك.

فوز ارتقى بالهلال للمركز الثالث بشكل مؤقت وأعاد الانتصارات لقلعة الزعيم من جديد.

الهلال الرائد الدوري السعودي
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