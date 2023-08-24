النصر يكشف طبيعة إصابة تاليسكا وفوفانا وثنائي الفريق

كشف النصر السعودي اليوم الخميس طبيعة إصابة رباعي الفريق وذلك قبل مواجهة الفتح غدا الجمعة في ثالث جولات الدوري.

والرباعي المصاب لدى النادي الملقب بالعالمي هم عبد الله مادو وعلي لاجامي وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا.

وأوضح النصر أن مادو لديه إصابة في العضلة الخلفية ويحتاج للعلاج والراحة لأربعة أسابيع.

أما نجامي فيخضع لتقييم يومي لحالته في ظل معاناته من تجمع دموي بعظمة أسفل القدم

فيما يحتاج تاليسكا للعلاج والراحة لأسبوعين لإصابته في العضلة الأمامية.

أما فوفانا فيعاني من آلام في منطقة الصفاق وهو نسيج في البطن وسيخضع للمزيد من الفحوصات.

ويعاني النصر من نتائج سلبية في انطلاقة الدوري السعودي بعدما هُزم في أول مباراتين أمم الاتفاق والتعاون.