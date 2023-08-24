بمشاركة مرموش.. ليفسكي صوفيا يخطف تعادلا قاتلا ضد فرانكفورت في تمهيدي دوري المؤتمر

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

عمر مرموش

خطف ليفسكي صوفيا البلغاري تعادلا قاتلا 1-1 أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب الدور التمهيدي الثالث من دوري المؤتمر الأوروبي في مباراة شهدت مشاركة عمر مرموش أساسيا.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، ويُحسم المتأهل الخميس المقبل.

وبدأ مرموش أساسيا لأول مرة مع فرانكفورت منذ انضمامه بعدما شارك في مباراتي كأس ألمانيا والدوري الألماني كبديل وسجل في الأول.

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة مرموش كبديل.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بثلاث نقاط مرموش: سأقدم 100% عندما أكون في الملعب مع فرانفكورت.. واحترم قرار المدرب سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا

وفي الدقيقة السادسة تقدم ممثل ألمانيا على الأراضي البلغارية بهدف الفرنسي راندال كولو مواني من صناعة ماريو جوتزة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل هاسامي فاديجا هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خطف به تعادلا قاتلا قبل لقاء الإياب.

Image

مرموش شارك منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 77 وعوضه الكرواتي كريستيان ياكيتش.

وخلال الدقائق الـ 77 سدد مرموش 3 مرات وأكمل مراوغة واحدة صحيحة.

ولمس الكرة 36 مرة ومرر 14 تمريرة صحيحة من أصل 20 بنسبة دقة 20%,

كما أرسل عرضين، وفاز بـ 4 صراعات هوائية من 4.

وسيقام لقاء الإياب في التاسعة والنصف مساءً من يوم الخميس المقبل والذي ستتحدد بعده قرعة البطولة في نسختها الثالثة.

عمر مرموش فرانكفورت ليفسكي صوفيا دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن بعد القبلة المثيرة للجدل.. فيفا: سنتخذ إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني مؤتمر أنشيلوتي: كيبا أساسي أمام سيلتا فيجو.. ولست خائفا من الدوري السعودي أنباء سيئة لـ برشلونة.. إصابة بيدري في التدريبات
أخر الأخبار
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين ساعة | السعودية
مؤتمر نونو سانتو: لا أعرف من قائد الاتحاد في المباراة المقبلة.. وسعيد بوجود بنزيمة ساعة | السعودية
كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول ساعة | تقرير في الجول
يغيب عن القمة؟.. ماذا تقول لائحة الدوري السعودي بعد طرد سافيتش ساعة | السعودية
الصفقة الـ 11.. الاتحاد السكندري يضم الجابوني بيكالي أوبامي ساعة | الدوري المصري
المسيرة مستمرة.. انطلاقة بنزيمة ورائعة حمد الله يكتبان انتصار الاتحاد على الرياض ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب