بمشاركة مرموش.. ليفسكي صوفيا يخطف تعادلا قاتلا ضد فرانكفورت في تمهيدي دوري المؤتمر

خطف ليفسكي صوفيا البلغاري تعادلا قاتلا 1-1 أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب الدور التمهيدي الثالث من دوري المؤتمر الأوروبي في مباراة شهدت مشاركة عمر مرموش أساسيا.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، ويُحسم المتأهل الخميس المقبل.

وبدأ مرموش أساسيا لأول مرة مع فرانكفورت منذ انضمامه بعدما شارك في مباراتي كأس ألمانيا والدوري الألماني كبديل وسجل في الأول.

وفي الدقيقة السادسة تقدم ممثل ألمانيا على الأراضي البلغارية بهدف الفرنسي راندال كولو مواني من صناعة ماريو جوتزة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل هاسامي فاديجا هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خطف به تعادلا قاتلا قبل لقاء الإياب.

مرموش شارك منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 77 وعوضه الكرواتي كريستيان ياكيتش.

وخلال الدقائق الـ 77 سدد مرموش 3 مرات وأكمل مراوغة واحدة صحيحة.

ولمس الكرة 36 مرة ومرر 14 تمريرة صحيحة من أصل 20 بنسبة دقة 20%,

كما أرسل عرضين، وفاز بـ 4 صراعات هوائية من 4.

وسيقام لقاء الإياب في التاسعة والنصف مساءً من يوم الخميس المقبل والذي ستتحدد بعده قرعة البطولة في نسختها الثالثة.