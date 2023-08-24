كرة طائرة - إلى المونديال في كافة الأحوال.. منتخب مصر للسيدات يخسر نهائي إفريقيا أمام كينيا

تغلب منتخب كينيا للسيدات على منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-22 / 25-20 / 25-14.

وخاضت سيدات كينيا النهائي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخهن، وحققن اللقب العاشر في الصدارة التاريخية.

فيما تجمد رصيد مصر عند 3 ألقاب، رفقة الكاميرون وتونس.

وحققت سيدات كينيا اللقب في 2011 و2013 و2015 ثم خسرن 3 نهائيات متتالية ضد الكاميرون في 2017 و2019 و2021، وها هن يحطمن اللعنة أخيرا.

وكانت هذه هي المواجهة الرابعة بين سيدات مصر وكينيا في نهائي بطولة إفريقيا، والفوز الثالث.

حققت سيدات كينيا الفوز في نهائي 1991 و1993، وحققت سيدات مصر الفوز في نهائي 2003.

لا بأس بالفضية

حققت سيدات مصر للكرة الطائرة إنجازا غائبا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

وبذلك تواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

ولم تحقق سيدات مصر اللقب سوى ثلاث مرات أعوام 1976 و1989 و2003.

وكانت آخر مرة تأهل فيها منتخب سيدات مصر إلى نهائي أمم إفريقيا في 2003 وحصد وقتها الفراعنة اللقب.

وحصدت تهاني طوسون أسطورة منتخب سيدات مصر جائزة أفضل لاعبة في تلك النسخة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال، رفقة كينيا والكاميرون.

وتتنافس دول إندونيسيا وهونج كونج والفلبين وتايلاند وفيتنام للفوز باستضافة كأس العالم.

وشارك منتخب سيدات مصر في كأس العالم ثلاث مرات فقط سابقا في نسخ 1990 و2002 و2006.