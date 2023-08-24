خبر في الجول - عرض من فريق حسام البدري لمحترف سيراميكا.. وموقف النادي

وصل عرض من الدوري العراقي إلى نادي سيراميكا كليوباترا لضم أحد محترفيه.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزوراء العراقي طلب الحصول على خدمات النيجيري رشيد أحمد مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وقدم الزوراء عرضا لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع حق الشراء في نهاية الموسم.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أيضا أن سيراميكا يريد بيع اللاعب بصورة نهائية وبشكل مباشر.

ولعب المهاجم النيجيري في صفوف الداخلية الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وعاد رشيد أحمد لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما انتهت إعارته لنادي الداخلية.

وساهم رشيد أحمد بدور كبير في بقاء الداخلية في الدوري بعدما عاني من خطر الهبوط في الموسم المنصرم.

ولعب صاحب الـ23 عاما 24 مباراة بقميص الداخلية وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.