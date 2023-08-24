انتهت الدوري السعودي - الرائد (0) (4) الهلال.. فوز بالأربعة
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
ويبدأ الهلال المباراة لأول مرة بالثنائي الجديد ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش.
ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الرائد الترتيب بدون رصيد.
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انتهت
ق 89: الحمدان يسجل الرابع بعد تسديدة ارتدت من الحارس وتابعها مجددا في الشباك.
ق 78: الحكم يطرد عمر جونزاليس مدافع الرائد للحصول على بطاقة صفراء ثانية
ق 76: بطاقة حمراء.. طرد سافيتش بسبب ضرب مدافع الرائد بدون كرة خلال مشادة بينهما
ق 70: جووول الثاااالث.. سالم يسجل الهدف الثالث بتسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك
ق 56: جوووول من ركلة جزاااء لسالم الدوسري
ق 53: بونو يتصدى لتسديدة سنبل ثم الدوسري على مرتين
ق 51: تسديدة رائعة ترتطم بعارضة الهلال
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جوووول أوووول عرضية من ياسر الشهراني ورأسية من ميتروفيتش في الشباك.
بداية اللقاء