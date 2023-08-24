انتهت الدوري السعودي - الرائد (0) (4) الهلال.. فوز بالأربعة

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويبدأ الهلال المباراة لأول مرة بالثنائي الجديد ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الرائد الترتيب بدون رصيد.

أخبار متعلقة:
تشكيل الهلال – ظهور أول لـ بونو وميتروفيتش أمام الرائد ليكيب: الهلال وأهلي جدة يتنافسان على ضم نجم المغرب عكاظ: أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين.. الهلال يضم حسان تمبكتي في النهاية هلالي.. الهلال يعلن ضم تمبكتي

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 89: الحمدان يسجل الرابع بعد تسديدة ارتدت من الحارس وتابعها مجددا في الشباك.

ق 78: الحكم يطرد عمر جونزاليس مدافع الرائد للحصول على بطاقة صفراء ثانية

ق 76: بطاقة حمراء.. طرد سافيتش بسبب ضرب مدافع الرائد بدون كرة خلال مشادة بينهما

ق 70: جووول الثاااالث.. سالم يسجل الهدف الثالث بتسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك

ق 56: جوووول من ركلة جزاااء لسالم الدوسري

ق 53: بونو يتصدى لتسديدة سنبل ثم الدوسري على مرتين

ق 51: تسديدة رائعة ترتطم بعارضة الهلال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووول أوووول عرضية من ياسر الشهراني ورأسية من ميتروفيتش في الشباك.

بداية اللقاء

الهلال الرائد الدوري السعودي
نرشح لكم
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية انتهت الدوري السعودي – الفتح (0) (5) النصر.. انتصار كاسح
أخر الأخبار
ميلان يكتسح تورينو برباعية في سان سيرو.. وروما يواصل السقوط ساعة | الكرة الأوروبية
مباراة الـ 301.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز الأول في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
فرج عامر: هذه مفاوضاتنا مع الزمالك.. وأنا من سأشكو أجايي أمام فيفا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بـ السيد عطية.. و3 عروض للحارس 2 ساعة | الدوري المصري
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 2 ساعة | السعودية
أوسوريو يحدد مواعيد مباراتي الزمالك الوديتين استعدادا لمواجهة أرتا سولار 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استمرار الجهاز الإداري لفريق الكرة رفقة أوسوريو 2 ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. وهذا موقف المصابين قبل بداية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب