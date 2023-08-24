انتهت – الأهلي (1) - (0) الأخدود.. الاتفاق (1) - (1) الخليج
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:48
كتب : FilGoal
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الأهلي ضد الأخدود
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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدف دون رد.
ق90+7: جووووووووووووووول قااااااااااااااتل للأهلي عن طريق فرانك كيسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.
ق17: يا رباااه، حارس الأخدود يتألق أمام رأسية فيرمينو.
انطلاق المباراة.
الاتفاق ضد الاتفاق
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق74: محمد شريف يخرج مستبدلا.
ق49: جووووووول التعادل للاتفاق من ركلة حرة سددها فيتينيو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الخليج بهدف دون رد.
ق45: 9 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق30: جوووول أووول.. تمهيد من محمد شريف برأسية جعلت فابيو مارتينيز منفردا وسدد في الشباك مسجلا الأول للخليج.
ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.
انطلاق المباراة.
محمد شريف أساسي مع الخليج.