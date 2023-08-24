انتهت – الأهلي (1) - (0) الأخدود.. الاتفاق (1) - (1) الخليج

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

فابيو مارتينيز - الخليج والاتفاق

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الأهلي ضد الأخدود

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدف دون رد.

ق90+7: جووووووووووووووول قااااااااااااااتل للأهلي عن طريق فرانك كيسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق17: يا رباااه، حارس الأخدود يتألق أمام رأسية فيرمينو.

انطلاق المباراة.

الاتفاق ضد الاتفاق

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق74: محمد شريف يخرج مستبدلا.

ق49: جووووووول التعادل للاتفاق من ركلة حرة سددها فيتينيو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الخليج بهدف دون رد.

ق45: 9 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: جوووول أووول.. تمهيد من محمد شريف برأسية جعلت فابيو مارتينيز منفردا وسدد في الشباك مسجلا الأول للخليج.

ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

انطلاق المباراة.

محمد شريف أساسي مع الخليج.

الأهلي الأخدود الاتفاق الخليج
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