انتهت في الدوري السعودي - الرياض (0)-(4) الاتحاد
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي أمام الرياض في الجولة الثالثة من الموسم الجديد 2023-2024.
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ق 90+4 جووووول عرضية من بنزيمة وتسديدة بالقدم من صالح العمري
ق 89 اوووه الركلة تضيع.. جروهي يتصدى لتسديدة صالح العباس
ق 86 ركلة جزاء للرياض
ق80 خروج كانتي ونزول صالح العمري
ق 70 سلطان الفرحان بدلا من حمد الله
ق 67 جوتا بدلا من رومارينيو
ق 46 أحمد بامسعود ومهند الشنقيطي بدلا زكريا الهوساوي ومد الله العليان
استراحة
ق 45+9 جوووووول مقصية مذهلة من عبد الرزاق حمد الله
ق 45+4 جوووول رومارينيو ولكن المراجعة تلغي الهدف
ق 45+2 تسديدة من بنزيمة تضرب العارضة
ق 25 جوووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني من ركلة جزاء على يمين الحارس
ق 22 ركلة جزاء للاتحاد
ق 18 جوووووووووول أوووووول للاتحاد عن طريق بنزيمة
ق 4 اوووووه ماذا أهدر بنزيمة.. فرصة سهلة من موقع قريب بعد مراوغة الحارس ولكن تصطدم بقدم الدفاع
ق 3 رومارينيو يسدد من الخارج والكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة