انتهت في الدوري السعودي - الرياض (0)-(4) الاتحاد

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

بنزيمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي أمام الرياض في الجولة الثالثة من الموسم الجديد 2023-2024.

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ق 90+4 جووووول عرضية من بنزيمة وتسديدة بالقدم من صالح العمري

ق 89 اوووه الركلة تضيع.. جروهي يتصدى لتسديدة صالح العباس

ق 86 ركلة جزاء للرياض

ق80 خروج كانتي ونزول صالح العمري

ق 70 سلطان الفرحان بدلا من حمد الله

ق 67 جوتا بدلا من رومارينيو

ق 46 أحمد بامسعود ومهند الشنقيطي بدلا زكريا الهوساوي ومد الله العليان

استراحة

ق 45+9 جوووووول مقصية مذهلة من عبد الرزاق حمد الله

ق 45+4 جوووول رومارينيو ولكن المراجعة تلغي الهدف

ق 45+2 تسديدة من بنزيمة تضرب العارضة

ق 25 جوووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني من ركلة جزاء على يمين الحارس

ق 22 ركلة جزاء للاتحاد

ق 18 جوووووووووول أوووووول للاتحاد عن طريق بنزيمة

ق 4 اوووووه ماذا أهدر بنزيمة.. فرصة سهلة من موقع قريب بعد مراوغة الحارس ولكن تصطدم بقدم الدفاع

ق 3 رومارينيو يسدد من الخارج والكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

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