تشكيل الخليج – محمد شريف أساسي لأول مرة أمام الاتفاق

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يبدأ محمد شريف أساسيا لأول مرة بقميص الخليج في الجولة الثالثة من الدوري السعودي أمام الاتفاق.

وانضم شريف الأسبوع الماضي لصفوف الخليج قادما من الأهلي.

ولم يشارك شريف في مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية بسبب التحاقه بصفوف قبل 24 ساعة على بداية اللقاء فقط بحسب بيدرو إيمانويل المدير الفني.

أخبار متعلقة:
الرياضية السعودية: محمد شريف سيبدأ كأساسي أمام الاتفاق محمد شريف: الخليج حاول ضمي الموسم الماضي.. ولم أشعر بالغربة معه مدرب الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق قائمة منتخب مصر الأولية - ظهور شريف وطارق وعودة سام ضمن المحترفين لمعسكر سبتمبر

وجاء تشكيل الخليج:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: عمر العودة – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

الهجوم:منصور حمزي – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز

Image

ولم يحصد الخليج أي نقاط بعد في الدوري السعودي حيث خسر من الفيحاء والأهلي بنتيجة 3-1 في كلا المباراتين.

محمد شريف الخليج الدوري السعودي
نرشح لكم
ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين مؤتمر نونو سانتو: لا أعرف من قائد الاتحاد في المباراة المقبلة.. وسعيد بوجود بنزيمة كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول يغيب عن القمة؟.. ماذا تقول لائحة الدوري السعودي بعد طرد سافيتش المسيرة مستمرة.. انطلاقة بنزيمة ورائعة حمد الله يكتبان انتصار الاتحاد على الرياض صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97 بهدف ميتروفيتش الأول وطرد سافيتش.. الهلال يقسو على الرائد برباعية النصر يكشف طبيعة إصابة تاليسكا وفوفانا وثنائي الفريق
أخر الأخبار
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين ساعة | السعودية
مؤتمر نونو سانتو: لا أعرف من قائد الاتحاد في المباراة المقبلة.. وسعيد بوجود بنزيمة ساعة | السعودية
كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول ساعة | تقرير في الجول
يغيب عن القمة؟.. ماذا تقول لائحة الدوري السعودي بعد طرد سافيتش ساعة | السعودية
الصفقة الـ 11.. الاتحاد السكندري يضم الجابوني بيكالي أوبامي ساعة | الدوري المصري
المسيرة مستمرة.. انطلاقة بنزيمة ورائعة حمد الله يكتبان انتصار الاتحاد على الرياض ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب