تشكيل الخليج – محمد شريف أساسي لأول مرة أمام الاتفاق

يبدأ محمد شريف أساسيا لأول مرة بقميص الخليج في الجولة الثالثة من الدوري السعودي أمام الاتفاق.

وانضم شريف الأسبوع الماضي لصفوف الخليج قادما من الأهلي.

ولم يشارك شريف في مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية بسبب التحاقه بصفوف قبل 24 ساعة على بداية اللقاء فقط بحسب بيدرو إيمانويل المدير الفني.

وجاء تشكيل الخليج:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: عمر العودة – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

الهجوم:منصور حمزي – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز

ولم يحصد الخليج أي نقاط بعد في الدوري السعودي حيث خسر من الفيحاء والأهلي بنتيجة 3-1 في كلا المباراتين.