انتهت كرة طائرة - مصر (0) 14-25 (3) كينيا.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كينيا في نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات".

حققت سيدات مصر للكرة الطائرة إنجازا غائبا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

وتغلب منتخب مصر على رواندا في نصف نهائي أمم إفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون.

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وبذلك يتواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

ولم تحقق سيدات مصر اللقب سوى ثلاث مرات أعوام 1976 و1989 و2003.

وكانت آخر مرة تأهل فيها منتخب سيدات مصر إلى نهائي أمم إفريقيا في 2003 وحصد وقتها الفراعنة اللقب.

وحصدت تهاني طوسون أسطورة منتخب سيدات مصر جائزة أفضل لاعبة في تلك النسخة.

ويسعى منتخب مصر لفض الشراكة ببطولات أمم إفريقيا مع منتخبي الكاميرون وتونس لينفرد بأربعة ألقاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد كينيا صاحبة التسعة ألقاب.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال.

وتتنافس دول إندونيسيا وهونج كونج والفلبين وتايلاند وفيتنام للفوز باستضافة كأس العالم.

وشارك منتخب سيدات مصر في كأس العالم ثلاث مرات فقط سابقا في نسخ 1990 و2002 و2006.

على الجانب الآخر تأهل منتخب كينيا بالفوز على الكاميرون مستضيف البطولة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد.

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نهاية الشوط الثالث والمباراة: مصر 14-25 كينيا

21-13

18-9 لصالح كينيا

12-7 لصالح كينيا

9-3

6-3.. تقدم كيني جديد في الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني: مصر 20-25 كينيا

22-17 لصالح كينيا.. الفارق يتصع

19-16 لصالح كينيا

7-9 لصالح كينيا الآن

3-2 لصالح مصر

نهاية الشوط الأول: مصر 22-25 كينيا

24-22.. الفارق يتقلص كثيرا

24-21

24-20.. نقطة الشوط

21-17 لكينيا

18-13

17-11

16-11 لصالح كينيا

12-6

10-5

4-3 لكينيا

بداية المباراة

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