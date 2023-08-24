مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

NBA

استهلت NBA Africa وشركة مافين للتطوير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، تعاونهما متعدد السنوات بتنظيم نهاية أسبوع NBA والذي يجمع بين كرة السلة وأسلوب الحياة لأول مرة.

وأقيم الحدث في كالي كوست بالساحل الشمالي - رأس الحكمة يومي الجمعة والسبت 18 و 19 أغسطس.

وتضمن الحدث بطولة كرة السلة 3X3 (ثلاثة على ثلاثة)، وعروض موسيقية مباشرة، وفعالية Jr. NBA للشباب والفتيات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - في المشاركة السابعة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب مصر قبل انطلاق المونديال سلة - إيهاب أمين يتحدث عن حلم الأولمبياد عبر بوابة المونديال.. وأهدافه مع الأهلي كرة سلة - "اسم مصر أكبر من أي حد" دولا يتحدث بعد غيابه عن قائمة المنتخب في كأس العالم سلة - مرعي: لم نحصل على 60% من مستحقات الموسم الماضي.. ولم أكن لأوافق على عودة كيجو حاليا

توج حمود كولا بلقب بطولة NBA 3X3 للرجال، بينما فازت سمر مون ببطولة السيدات. وكان من أبرز الأحداث في نهاية الأسبوع، عروض الفرق الموسيقية المصرية "We Are Good Space" و "ديسكو مصر".

وقال محمد عبد المطلب سليمان ، نائب رئيس NBA افريقيا ومدير مكتب NBA مصر: "نحن ممتنون لـ مافين لدعمهم. نود أن نشكر جميع الفرق المشاركة التي سافرت إلى الساحل الشمالي للمشاركة في هذا الحدث.

وأضاف "الدمج بين كرة السلة ونمط الحياة والترفيه حدث طوال نهاية أسبوع NBA لأولمرة. نتطلع إلى جلب المزيد من أحداث NBA إلى مصر، حيث نواصل توسيع شعبية وانتشار الدوري في جميع أنحاء البلاد."

NBA كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - في المشاركة السابعة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب مصر قبل انطلاق المونديال سلة - إيهاب أمين يتحدث عن حلم الأولمبياد عبر بوابة المونديال.. وأهدافه مع الأهلي كرة سلة - "اسم مصر أكبر من أي حد" دولا يتحدث بعد غيابه عن قائمة المنتخب في كأس العالم بتواجد 3 محترفين.. الكشف عن قائمة مصر النهائية لـ كأس العالم لكرة السلة سلة - مرعي: لم نحصل على 60% من مستحقات الموسم الماضي.. ولم أكن لأوافق على عودة كيجو حاليا كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن متنافسي البطولة العربية كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا سلة – الاتحاد السكندري يضم المحترف الأمريكي شانون شورتر
أخر الأخبار
تشكيل الخليج – محمد شريف أساسي لأول مرة أمام الاتفاق 6 دقيقة | السعودية
الثالث.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة طائرة - مصر (0) 20-24 (0) كينيا.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 27 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة أساسي في الهجوم أمام الرياض 33 دقيقة | السعودية
مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر 35 دقيقة | كرة سلة
تشكيل أهلي جدة – عودة فيرمينو في هجوم ناري ضد الأخدود 37 دقيقة | السعودية
تشكيل الهلال – ظهور أول لـ بونو وميتروفيتش أمام الرائد 42 دقيقة | السعودية
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب