تشكيل أهلي جدة – عودة فيرمينو في هجوم ناري ضد الأخدود

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة تشكيل فريقه لملاقاة الأخدود مساء الخميس في ثالث جولات الدوري السعودي.

ويستضيف الأهلي منافسه الأخدود في ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وحصد الأهلي ست نقاط من أول مباراتين، فيما جمع الأخدود نقطة وحيدة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بسام الحريجي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- إزجان أليوسكي

في الوسط: سميحان النابت- فرانك كيسي- زياد الجوهاني

في الهجوم: رياض محرز- روبرتو فيرمينو- آلان سانت ماكسميان

أهلي جدة الأخدود الدوري السعودي
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