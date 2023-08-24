تشكيل الهلال – ظهور أول لـ بونو وميتروفيتش أمام الرائد

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

الهلال والشباب

تواجد ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش في تشكيل الهلال الأساسي لمواجهة الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويغيب نيمار عن تشكيل الزعيم بسبب الإصابة والتي ستؤجل ظهوره الأول بقميص الفريق.

وانضم ميتروفيتش قادما من فولام الإنجليزي وكذلك بونو من إشبيلية الإسباني.

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ولم يتواجد أيضا حسان تمبكتي الوافد الجديد من الشباب في صفقة قياسية عربيا في قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – محمد جحفلي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: ميشايل – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم

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وحصد الهلال 4 نقاط في أول جولتين بالفوز على أبها والتعادل مع الفيحاء.

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