تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:18
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا لأول مرة في تشكيل إينتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري في الدور التمهيدي الأخير من دوري المؤتمر الأوروبي.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويحل فرانكفورت ضيفا على رابع الدوري البلغاري الموسم الماضي في بلغاريا.
ولأول مرة سيبدأ مرموش أساسيا بقميص فرانكفورت بعدما شارك كبديل في الدور الأول من كأس ألمانيا وسجل ثم شارك في كبديل أيضا في الجولة الأولى من الدوري الألماني.
وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل الفريق:
حراسة: كيفين تراب
الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا
الوسط: بوتا – ينس بيتير هاوجي – إلياس السخيري – جونيور إيبمبي
الهجوم: عمر مرموش – راندال كولو مواني – ماريو جوتزة
Here’s how we’ll line up to face Levski Sofia 👊#SGEuropa | #SOFSGE | #UECL pic.twitter.com/tpIwio3kCn— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) August 24, 2023
وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل لحسم هوية المتأهل لدور المجموعات في ثالث البطولات الأوروبية.
ولا يعد ذلك الظهور الأول لمرموش في المسابقات الأوروبية، حيث شارك في مباراتين من قبل مع فولفسبورج في المؤتمر الأوروبي خلال موسمين.