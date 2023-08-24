تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي

يبدأ عمر مرموش أساسيا لأول مرة في تشكيل إينتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري في الدور التمهيدي الأخير من دوري المؤتمر الأوروبي.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويحل فرانكفورت ضيفا على رابع الدوري البلغاري الموسم الماضي في بلغاريا.

ولأول مرة سيبدأ مرموش أساسيا بقميص فرانكفورت بعدما شارك كبديل في الدور الأول من كأس ألمانيا وسجل ثم شارك في كبديل أيضا في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق:

حراسة: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا

الوسط: بوتا – ينس بيتير هاوجي – إلياس السخيري – جونيور إيبمبي

الهجوم: عمر مرموش – راندال كولو مواني – ماريو جوتزة

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل لحسم هوية المتأهل لدور المجموعات في ثالث البطولات الأوروبية.

ولا يعد ذلك الظهور الأول لمرموش في المسابقات الأوروبية، حيث شارك في مباراتين من قبل مع فولفسبورج في المؤتمر الأوروبي خلال موسمين.