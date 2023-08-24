مران الأهلي – ظهور إمام عاشور ورضا سليم استعدادا للموسم الجديد.. وحضور الخطيب

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:05

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - إمام عاشور

ظهر إمام عاشور ورضا سليم الوافدين الجديدين على صفوف الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا للموسم الجديد.

وخاض إمام عاشور برنامج بدني خاص وركض حول الملعب.

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وانتظم جميع اللاعبين في المران من بينهم العائدين من الإعارات كريم وليد "نيدفيد" وصلاح محسن من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

كما حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المران.

واعتمد المران على تدريبات بدنية مكثفة للاعبين.

الأهلي إمام عاشور رضا سليم
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