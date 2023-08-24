بروكسي يضم أحمد أشرف ناشئ الأهلي
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 17:40
كتب : رضا السنباطي
تعاقد نادي بروكسي مع أحمد أشرف ناشئ الأهلي مواليد 2001.
أحمد أشرف أحمد
النادي : بروكسي
وانضم أشرف في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وقضى أشرف النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأسوان.
ويشغل أشرف مركز لاعب الوسط.
لاعب الوسط البالغ 22 عاما شارك في 7 مباريات بعدد دقائق وصل لـ 96 دقيقة.
وتعاقد بروكسي الذي سيشارك الموسم المقبل في دوري المحترفين مع كل من: أحمد الأمور وعمار شرف الدين وعبد الرحمن الدسوقي وعمارة "نيمار".
ويستعد الفريق لمواجهة القناة في الجولة الأولى لدوري المحترفين.
نرشح لكم
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول الصفقة الـ 11.. الاتحاد السكندري يضم الجابوني بيكالي أوبامي خبر في الجول – بعد فشل الانتقال إلى الرجاء.. فخر الدين بوسف يتمم اتفاقه للانضمام إلى المصري خبر في الجول - عرض من فريق حسام البدري لمحترف سيراميكا.. وموقف النادي الثالث.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن