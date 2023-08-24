بروكسي يضم أحمد أشرف ناشئ الأهلي

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أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع

تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن