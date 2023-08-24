بروكسي يضم أحمد أشرف ناشئ الأهلي

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 17:40

كتب : رضا السنباطي

أحمد أشرف - بروكسي

تعاقد نادي بروكسي مع أحمد أشرف ناشئ الأهلي مواليد 2001.

وانضم أشرف في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وقضى أشرف النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأسوان.

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ويشغل أشرف مركز لاعب الوسط.

لاعب الوسط البالغ 22 عاما شارك في 7 مباريات بعدد دقائق وصل لـ 96 دقيقة.

وتعاقد بروكسي الذي سيشارك الموسم المقبل في دوري المحترفين مع كل من: أحمد الأمور وعمار شرف الدين وعبد الرحمن الدسوقي وعمارة "نيمار".

ويستعد الفريق لمواجهة القناة في الجولة الأولى لدوري المحترفين.

أحمد أشرف الأهلي بروكسي
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