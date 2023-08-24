عاد إلى بيته.. ريفير بليت يتعاقد مع بيتي مارتينيز

عاد بيتي مارتينيز إلى صفوف ريفير بليت بعد 4 سنوات ونصف من رحيله.

وأعلن ريفير بليت تعاقده بشكل رسمي مع مارتينيز قادما من النصر السعودي.

وانضم مارتينيز لصفوف ريفير بليت في صفقة انتقال حر.

وساهم الأرجنتيني في تحقيق ريفر بليت للقب كوبا ليبرتادوريس مرتين عامي 2015 و2018 ضمن 8 ألقاب قاد الفريق لتحقيقها.

وحصد في 2018 جائزة أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس وقارة أمريكا الجنوبية وأفضل لاعب في الأرجنتين بعد التتويج القاري الذي جاء على حساب الخصم التقليدي بوكا جونيورز.

وانتقل بيتي مارتينيز لصفوف أتلانتا الأمريكي في يناير 2019.

وتوج "بيتي" مع أتلانتا يونايتد بلقب كأس أمريكا المفتوحة وكأس الأبطال (مسابقة تجمع بطل أمريكا والمكسيك).

كما تواجد في قائمة فريق "كل نجوم الدوري الأمريكي" لعام 2019 والتي التقت مع أتليتكو مدريد الإسباني وخسروا 3-0.

وانتقل مارتينيز لصفوف النصر في صيف 2020 مقابل نحو 14 مليون يورو.

ولعب مارتينيز 58 مباراة بقميص النصر وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.