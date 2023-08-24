"نعم صحيح".. النصر السعودي يتعاقد مع إيمريك لابورت

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

لابورت لاعب النصر

أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع أيمريك لابورت قادما من مانشستر سيتي.

ولعب لابورت في مانشستر سيتي منذ يناير 2018 قادما من أتليتك بلباو.

وأعلن النصر تعاقده بشكل رسمي مع لابورت عبر مقطع فيديو وكتب: "نعم صحيح.. لابورت نصراوي".

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وكشف النصر عند تعاقده مع لابورت حتى يونيو 2026.

فيما ذكرت منصة "ريليفو" أن راتب اللاعب سيصل إلى 15 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، وينتهي في صيف 2026.

وأوضح "ريليفو" أن الاتفاق تم مقابل 25 مليون جنيه استرليني سيحصل عليهم أزرق مدينة مانشستر.

موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

وخاض صاحب الـ29 عاما مع سيتي 180 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع أربعة آخرين.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس ثم إيمريك لابورت.

رسالة وداعية

وكان لابورت قد أعلن رحيله رسميا عن صفوف مانشستر سيتي أمس الأربعاء.

ونشر لابورت رسالة مصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استعرض خلالها أبرز لقطاته منذ توقيعه للنادي الإنجليزي ثم التتويج بالبطولات مرورا بالفوز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

وكتب لابورت "إلى أعزائي جماهير مانشستر سيتي أريد مشاركة قصة معكم استمرت لخمس سنوات ونصف ولا يمكن نسيانها، حظينا بالعديد من الذكريات التي سأبقيها دائما في قلبي".

وأكمل اللاعب الإسباني حديثه "من السهل دائما التفكير في اللحظات الجيدة والبطولات والانتصارات والأهداف والتدخلات والقتال الكبير في الدوري الإنجليزي، لكنني سأتذكر كذلك اللحظات السيئة والإصابات والهزائم والأخطاء التي ارتكبتها".

وأضاف "من الفوز ببطولات إلى الانتكاسات والانتصارات والإصابات كل ذلك كان جزءا من الرحلة، أنا ممتن لكل لحظة شكلتني لأصل إلى ما أنا عليه اليوم".

وأردف لابورت "أرغب في شكر كل من جعل تلك الرحلة ممكنة، إدارة مانشستر سيتي والمدربين والجهاز الفني بأكمله وكل زميل شاركته غرفة خلع الملابس وكل الجماهير".

واختتم لابورت رسالته "كان من دواعي فخري وسروري ارتداء ذلك القميص وأتمنى أن تتذكروني بكل شيء جيد، شكرا لكم على كل شيء وأتمنى لكم الأفضل في المستقبل وحافظوا على الفتيان، حتى نلتقي مجددا".

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