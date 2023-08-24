خبر في الجول - من أجل المقاولون.. عمار حمدي يسعى لفسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

عمار حمدي

يسعى عمار حمدي لفسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا من أجل الانتقال إلى المقاولون العرب.

عمار حمدي

النادي : سيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب
الأهلي

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه مع الأهلي للحصول على عمار حمدي على سبيل الإعارة. (من هنا)

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي قد شارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا بالفعل قبل أن يرغب في تحول وجهته.

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ويرغب عمار حمدي في فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا والانتقال إلى المقاولون العرب بدلا منه.

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي نقل رغبته إلى مسؤولي الأهلي وسيراميكا كليوباترا من أجل الاتفاق بين الطرفين.

ويحاول الأهلي التفاوض مع سيراميكا كليوباترا تنفيذا لرغبة اللاعب.

ومن جانبه يثق عمار حمدي في تفهم مسؤولي سيراميكا كليوباترا رغبته وأن رغبته من أجل التدرب تحت قيادة شوقي غريب وأنه يكن الاحترام والتقدير لنادي سيراميكا كليوباترا.

ورفض عمار حمدي حسبما علم FilGoal.com سابقا عرضين من سموحة والاتحاد رغبة في البقاء في القاهرة لظروف أسرية.

اللاعب البالغ 24 عاما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لصفوف زعيم الثغر وخاض 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

واكتفى عمار بارتداء قميص الأهلي في 5 مباريات فقط في مشواره مع الفريق.

وأعير من قبل لصفوف الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

الأهلي عمار حمدي سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب
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