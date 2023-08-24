ليزامل سام مرسي.. مدافع يونايتد ينتقل إلى إبسويتش تاون

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس إعارة لاعبه براندون ويليامز إلى إبسويتش تاون لمدة موسم.

وأفاد يونايتد عبر موقعه: "سيقضي مدافعنا براندون ويليامز موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة مع فريق إبسويتش تاون".

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا شارك في خمس مباريات مع الشياطين الحمر خلال فترة ما قبل الموسم هذا الصيف.

يذكر أن ويليامز أمضى موسم 2021/22 على سبيل الإعارة مع نورويتش سيتي.

سيكمل اللاعب مسيرته هذا الموسم مع إبسويتش تاون الذي واصل سلسلة انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وحقق إبسيوتش قبل أيام الفوز على كوينز بارك رينجرز بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي قائد إبسويتش ولاعب منتخب مصر في دقائقها بالكامل.

وسجل كونور تشابلين هدف إبسويتش الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 75.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لإبسويتش في دوري الدرجة الثالثة منذ بداية الموسم ليتصدر جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة برفقة ليستر سيتي.

وخلال المباريات الثلاثة نجح سام في صناعة هدف.

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