كرة سلة - في المشاركة السابعة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب مصر قبل انطلاق المونديال

ينطلق غدا الجمعة منافسات كأس العالم لرجال كرة السلة والتي تستضيفها دول اليابان والفلبين وإندونيسيا.

وعاد المنتخب المصري مجددا إلى المونديال بعد غياب تسع سنوات، إذ غابت مصر عن نسخة 2019.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه ويبدأ مبارياته غدا الجمعة.

ويستعرض لكم FilGoal.com كل ما تريد معرفته عن منتخب مصر قبل المونديال:

جدول مصر

يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ليتوانيا ومونتينيجرو والمكسيك.

ويلعب الفراعنة مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الجمعة إلى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

وجاء جدول مباريات المنتخب كالآتي:

مصر × ليتوانيا (الجمعة 25 أغسطس الساعة 3:30 عصرا)

مصر × مونتينجرو (الأحد 27 أغسطس الساعة 11:45 صباحا)

مصر × المكسيك (الثلاثاء 29 أغسطس الساعة 11:45 صباحا)

كأس العالم لكرة السلة 🏀 الجمعة 25 أغسطس أولى مباريات الفراعنة 📅 تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال السلة 🇪🇬 pic.twitter.com/YnqV48AHqL — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2023

منافسو مصر

منتخب ليتوانيا

شارك منتخب ليتوانيا في 6 نسخ من أصل 7 في كأس العالم لكرة السلة منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1990 وغاب فقط عن نسخة 2002.

وحصد منتخب ليتوانيا على المركز الثالث في نسخة عام 2010 والمركز الرابع في عام 2014.

وحصل منتخب ليتوانيا على لقب بطولة أوروبا لكرة اسللة 3 مرات آخرها في عام 2003.

المكسيك

تشارك المكسيك للمرة السادسة في منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وحصل منتخب المكسيك على لقب أمريكا لكرة السلة عام 2013.

كما حصد منتخب المكسيك الميدالية البرونزية في أولمبياد عام 1936.

مونتينجرو

يظهر منتخب مونتينيجرو للمرة الثانية في منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وشهدت النسخة الماضية الظهور الأول لمنتخب المكسيك في كأس العالم وحصد المركز 25.

نظام التأهل

يشارك 32 منتخبا في النسخة الحالية من كأس العالم ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات بواقع أربعة منتخبات في المجموعة الواحد.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني والذي يقام بنظام المجموعة أيضا.

إذ يضاف متأهلي المجموعة الأولى إلى الثانية في مجموعة جديدة وهكذا حتى المجموعة التي تضم متأهلي المجموعتين السابعة والثامنة.

ويلعب كل فريق أمام الفريقين المتأهلين من المجموعة الأخرى وبعد ذلك يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بالنظام الإقصائي المعروف بخروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.

قائمة مصر

تضم قائمة منتخب مصر في كأس العالم 12 لاعبا سيتم الاعتماد عليهم خلال منافسات البطولة.

وهم: عمرو الجندي (الأهلي) - عمرو زهران (الأهلي) - كريم حاتم (الأهلي) - آدم موسى (بلاك هيلز يلو جاكيت) - إيهاب أمين (الأهلي) - أنس أسامة (الاتحاد السكندري) - خالد عبد الناصر (الزمالك) - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري) - باتريك يوسف (فريق ريد فوكسيس لجامعة ماريست الأمريكية) - عمر هشام (الزمالك) - عاصم مرعي (شانجوون إل جي الكوري) - عمر طارق (الأهلي).

ولم يسبق لأي لاعب من قائمة مصر خوض منافسات كأس العالم سوى عمرو الجندي قائد الفريق والذي ظهر مع الفراعنة في نسخة 2014.

ويقود الكندي روي رانا الجهاز الفني لمنتخب مصر في النسخة الحالية من كأس العالم.

وأبرز الأسماء الغائبة عن قائمة منتخب مصر كل من أحمد عادل "دولا" ويوسف شحاتة لاعبيّ الاتحاد السكندري وعمر عزب وسيف سمير ومصطفى كيجو لاعبي الأهلي ووليد عبد الجواد لاعب الزمالك.

تاريخ مصر في السلة

انطلقت منافسات كأس العالم لكرة السلة بداية من نسخة 1950 والتي أقيمت في الأرجنتين.

وشهدت النسخة الأولى مشاركة منتخب مصر والذي حقق المركز الخامس من أصل عشرة فرق.

وتشهد النسخة التاسعة عشر من كأس العالم مشاركة مصر للمرة السابعة تاريخيا.

ومنذ خوض منافسات نسخة 1994 غابت مصر عن الظهور المونديالي حتى نسخة 2014 في إسبانيا، ليغيب بعدها المنتخب في نسخة 2019 بالصين قبل أن يعود بالنسخة الحالية.

ولعب منتخب مصر تاريخيا 40 مباراة في كأس العالم وحقق الفريق الفوز ست مرات.

وعلى المستوى القاري ظهر منتخب مصر 24 مرة في بطولة أمم إفريقيا وسبق وأن حقق اللقب خمس مرات.

ويعود آخر لقب قاري حققه المنتخب إلى نسخة 1983 ومنذ ذلك التتويج لم يحصد منتخب الفراعنة اللقب رغم صعوده إلى النهائي أربع مرات آخرهم 2013.

ولا تتوقف إنجازات السلة المصرية عند أمم إفريقيا إذ سبق وأن شارك منتخب مصر في بطولة أمم أوروبا أربع مرات سابقة.

فخلال الفترة من 1937 وحتى 1953 لعب المنتخب المصري أربع من ست نسخ أقيمت من بطولة أمم أوروبا.

وحصد الفراعنة لقب أمم أوروبا في نسخة 1949 كما حقق الميدالية البرونزية في 1947.

ويعتبر منتخب مصر الفريق غير الأوروبي الوحيد الذي توج بأمم أوروبا.

وأولمبيا شارك منتخب السلة سبع مرات من أصل 20 مشاركة كانت آخرها في سيول 1988.

ويسعى منتخب الفراعنة للعودة إلى الأولمبياد مجددا ويمكنه حسم ذلك إذا حقق أفضل مركز إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم.

كأس العالم 2023

تقام النسخة التاسعة عشر من كأس العالم في دول اليابان والفلبين وإندونيسيا ولأول مرة بتنظيم أكثر من دولة.

وتُلعب منافسات كأس العالم للمرة الثانية بمشاركة 32 منتخبا، وكانت البداية في 1950 بـ10 منتخبات ثم زادت إلى 12 و16 و24 حتى نسخة 2014.

ويدخل منتخب إسبانيا النسخة الحالية من كأس العالم للدفاع عن لقبه الذي حصد في 2019.

وحقق الماتادور الإسباني لقبه الثاني ليتساوى مع منتخب البرازيل.

ويتساوى منتخبا أمريكا ويوغسلافيا كأكثر الفرق تتويجا بلقب كأس العالم برصيد 5 مرات.

المجموعات:

المجموعة الأولى: أنجولا - جمهورية الدومنيكان - الفلبين - إيطاليا

المجموعة الثانية: جنوب السودان - صربيا - الصين - بورتريكو

المجموعة الثالثة: أمريكا - الأردن - اليونان - نيوزيلاندا

المجموعة الرابعة: مصر - المكسيك - مونتينيجرو - ليتوانيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا - فنلندا - أستراليا - اليابان

المجموعة السادسة: سلوفينيا - الرأس الأخضر - جورجيا - فنزويلا

المجموعة السابعة: إيران - إسبانيا - كوت ديفوار - البرازيل

المجموعة الثامنة: كندا - لاتفيا - لبنان - فرنسا