مؤتمر أنشيلوتي: كيبا أساسي أمام سيلتا فيجو.. ولست خائفا من الدوري السعودي

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد نيته الدفع بحارس مرماه الجديد كيبا خلال مواجهة سيلتا فيجو.

ويلعب ريال مدريد أمام سيلتا فيجو غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "كيبا سيكون أساسي غدا. الفريق في وضع جيد وأستبعد القيام بصفقات جديدة خلال هذا الصيف بنسبة 100%".

وأضاف "سيكون من المهم بالنسبة لـ سيلتا فيجو تحقيق الفوز غدا بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس فريقهم، لكننا نعمل ونحاول الحفاظ على سلسلتنا الجيدة من الانتصارات".

وتابع "مودريتش؟ الوضع غير عادي بالنسبة له، فهو ليس معتاد على اللعب كبديل. من الواضح أنه ليس سعيدا. إنه وضع خاص، لكنه سيلعب وسيساهم كما فعل في المواسم الماضية".

وواصل "مستوى بيلينجهام لم يفاجئني. في دورتموند أثبت أنه لاعب جيد للغاية. إنه شخص ذكي ويتحرك بشكل جيد جدا بدون الكرة".

وأجاب "الخوف من انتقال اللاعبين إلى الدوري السعودي؟ أعتقد أن الفريق مغلق وأن جميع اللاعبين يركزون على هذا الموسم. من الممكن أن يغير شخص ما رأيه، لكنني لا أعرف ولست خائفا من ذلك".

وأتم "قضية روبياليس (رئيس الاتحاد الإسباني)؟ إنها مسألة حساسة للغاية لكن من الواضح أن هذا السلوك لا يعجبني ولم يكن هذا السلوك لائقا لرئيس الاتحاد".

كما طلب أنخيل توريبس رئيس نادي خيتافي من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تقديم استقالته على خلفية ما صدر منه في حفل تتويج منتخب إسبانيا للسيدات ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه

واحتفل روبياليس مع لاعبات منتخب إسبانيا بتقبيلهن أثناء مراسم التتويج، كما أثارت لقطة تقبيله مع جيني هيرموسو من الفم جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُوج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات بعد فوزه على منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.