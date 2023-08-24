مدرب سيلتا يعلق على انتقال نجمه الشاب إلى أهلي جدة

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

جمهور أهلي جدة

اعترف رافائيل بنيتيز مدرب سيلتا فيجو يوم الخميس أن لاعبه الشاب جابري فيجا أصبح في طريقه للانتقال لأهلي جدة السعودي.

واقترب أهلي جدة من حسم صفقة مدوية بالتعاقد مع جابري فييجا لاعب سيلتا فيجو الإسباني، حسب تقارير عديدة.

وقال بينيتيز في مؤتمر صحفي: "صفقة انضمامه إلى أهلي جدة ستغير حيانه وحياة أسرته بالكامل للأفضل".

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وأضاف "رحليه أمر مؤلم لكنه سيساعد النادي ماليا".

وواصل "سيذهب إلى السعودية في العشرين من عمره؟ إنه ليس مكانا للاعبين القدامى فقط. يانيك كاراسكو انتقل إلى الدوري الصيني، ثم عاد ولعب في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل مدرب ليفربول السابق "يمكنه العودة للعب في بطولات أكثر تنافسية في وقت لاحق بسبب صغر سنه".

وأتم "لم نكن ننوي بيعه لكن الظروف المحيطة أسفرت عن تغييرات في الوضع".

وخرج اللاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الجمعة في الدوري الإسباني.

وحظى فيجا باهتمام عمالقة أوروبا على غرار ريال مدريد ومانشستر سيتي ونابولي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الأهلي سيكمل الإجراءات الرسمية للتعاقد مع جابري فييجا اليوم بعد الاتفاق على الصفقة مع سيلتا فيجو و اللاعب.

وأوضح رومانو أن الأهلي حجز موعد الفحص الطبي لجابري فييجا تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

رومانو أوضح في وقت سابق أن مانشستر سيتي وضع فيجيا في حساباته، فيما كان نابولي قاب قوسين او أدنى من ضمه.

ليفربول وتشيلسي كانا أيضا ضمن المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الذي تألق خلال الموسم الماضي مع سيلتا فيجو.

ويمتلك فييجا في عقده مع سيلتا فيجو شرط جزائي يتيح له الرحيل مقابل 40 مليون يورو.

صاحب الـ 21 عاما يلعب مع سيلتا فيجو بعد أن تم تصعيده في بداية الموسم قبل الماضي للفريق الأول.

وشارك فييجا مع سيلتا فيجو خلال 56 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

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