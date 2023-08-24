تقرير: ولفرهامبتون يرفض عرضا من سيتي لضم ماتيوس نونيز

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

هدف ماتيوس نونيز مع ولفرهامبتون أمام تشيلسي

ذكرت شبكة توك سبورت يوم الخميس أن نادي ولفرهامبتون رفض عرضا من مانشستر سيتي لضم ماتيوس نونيس هذا الصيف.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد أفادت يوم الأربعاء بأن مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع ماتيوس نونيز.

وأوضح تقرير توك سبورت أن العرض كان بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

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لكنه قوبل بالرفض من قبل ولفرهامبتون، حسب التقرير.

البرتغالي ذو الأصول البرازيلية ضمن قائمة مختصرة لتعزيز وسط سيتي في الوقت المتبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار تقرير ذا أثليتك إلى أن ولفرهامبتون قد لا يرحب بهذا الاهتمام المتأخر من جانب سيتي، لكنه قد يوافق على التخلي عن اللاعب مقابل مبلغ ضخم لحاجته لتعزيز مراكز عديدة في صفوفه.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أوضحت قبل أسابيع أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نونيز.

وذكرت أن سان جيرمان يصمم على ضم نونيز ولفرهامبتون ومنتخب البرتغال.

ويأمل سان جيرمان في التعاقد مع نونيز لتعويض الرحيل المحتمل لـ ماركو فيراتي.

وانضم نونيز البالغ من العمر 24 عاما لصفوف ولفرهامبتون الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وخلال موسمه الأول مع ولفرهامبتون لعب نونيز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

مانشستر سيتي ماتيوس نونيز ولفرهامبتون
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