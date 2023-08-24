لظروف صحية.. محمد مجدي يعتزل كرة القدم

أعلن محمد مجدي مدافع الزمالك والمصري السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي لظروف صحية.

محمد مجدي مصطفى النادي : معتزل

وشهد نادي السكة الحديد آخر تجارب المدافع صاحب الـ30 عاما.

وكتب مجدي عبر فيسبوك: "اليوم أعلن اعتزال كره القدم نهائيا بعد أن تشرفت باللعب لأكبر وأعرق الأنديه المصرية . النادى المصرى الذي نشأت فيه وكان لي شرف قياده شاره النادى المصرى ومن أصغر من حمل شارة القياده عبر تاريخه ثم نادى الزمالك الكبير ثم نادى الإسماعيلى ثم نادى البنك الأهلى ثم نادى الاتحاد السكندرى وذلك لظروف صحيه وقدر من الله عز وجل وأتمنى من الله التوفيق ف القادم".

وسبق لـ مجدي اللعب في المصري، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2016.

ولعب مجدي 35 مباراة مع المصري وسجل 6 أهداف.

وخاض مجدي 8 مباريات فقط مع الزمالك ولم يسجل أو يصنع.

لاحقا تحوّل مجدي لتمثيل الإسماعيلي بداية من 2018 ولمدة موسمين.

المدافع المولود في 1993 خاض آخر تجاربه في الدوري مع الاتحاد السكندري قادما من البنك الأهلي.

وعلى المستوى الدولي لعب محمد مجدي مباراة وحيدة مع منتخب مصر وجاءت أمام ليبيا وديا في 2016.