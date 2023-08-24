أنباء سيئة لـ برشلونة.. إصابة بيدري في التدريبات

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 13:10

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أعلن نادي برشلونة تعرض بيدري للإصابة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

ولم يكشف بيان نادي برشلونة مدة غياب نجم فريقه.

وأشار بيان برشلونة إلى تعرض بيدري للإصابة في عضلات الفخذ خلال التدريبات وتعتمد عودته على سرعة تعافيه.

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وفي نفس السياق كشفت صحيفة سبورت عن غياب بيدري لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير إلى غياب بيدري عن الأربع مباريات المقبلة على أقل تقدير.

وكان بيدري قد سجل هدفا في فوز برشلونة على قادش بهدفين دون مقابل.

ويحل برشلونة ضيفا على فياريال، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع غياب بيدري عن مباريات برشلونة أمام كل من فياريال وأوساسونا وبيتيس وسيلتا فيجو.

ومن المنتظر أن يعود بيدري أمام مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل أو ضد إشبيلية في الجولة الثامنة يوم 1 أكتوبر.

وجمع برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني أربع نقاط من مباراتين.

برشلونة بيدري
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