رومانو: أهلي جدة يخطف فيجا من عمالقة أوروبا

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

جابري فييجا - سيلتا فيجو

اقترب أهلي جدة من حسم صفقة مدوية بالتعاقد مع جابري فييجا لاعب سيلتا فيجو الإسباني.

وحظى فيجا باهتمام عمالقة أوروبا على غرار ريال مدريد ومانشستر سيتي ونابولي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الأهلي سيكمل الإجراءات الرسمية للتعاقد مع جابري فييجا اليوم بعد الاتفاق على الصفقة مع سيلتا فيجو و اللاعب.

أخبار متعلقة:
فنربخشة ينجح في ضم حارس منتخب كرواتيا بيلد: فترة غياب موسيالا قد تصل إلى 3 أسابيع قرعة صعبة لـ رونالدو ورفاقه.. تفاصيل مجموعات دوري أبطال آسيا كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يتعادل وبالميراس يكتسح بيريرا في ربع النهائي

وأوضح رومانو أن الأهلي حجز موعد الفحص الطبي لجابري فييجا تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

رومانو أوضح في وقت سابق أن مانشستر سيتي وضع فيجيا في حساباته، فيما كان نابولي قاب قوسين او أدنى من ضمه.

ليفربول وتشيلسي كانا أيضا ضمن المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الذي تألق خلال الموسم الماضي مع سيلتا فيجو.

ويمتلك فييجا في عقده مع سيلتا فيجو شرط جزائي يتيح له الرحيل مقابل 40 مليون يورو.

صاحب الـ 21 عاما يلعب مع سيلتا فيجو بعد أن تم تصعيده في بداية الموسم قبل الماضي للفريق الأول.

وشارك فييجا مع سيلتا فيجو خلال 56 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

جابري فييجا أهلي جدة نابولي
نرشح لكم
لاجازيتا: مانشيني سيدرب منتخب السعودية مقابل 30 مليون يورو سنويا قرعة صعبة لـ رونالدو ورفاقه.. تفاصيل مجموعات دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات الخميس 24 أغسطس 2023.. ظهور أول لـ شريف ونهائي إفريقيا لسيدات الطائرة رابطة الدوري السعودي تحدد معايير اختيار الأفضل شهريا تقرير: لابورت وقع عقود انتقاله لـ النصر السعودي الشرق الأوسط: خلافات بين بنزيمة ونونو سانتو بسبب طريقة اللعب وشارة القيادة بروزوفيتش: حققنا الأهم بالتأهل لدوري الأبطال 7 دقائق تكفي.. النصر إلى مجموعات دوري أبطال آسيا بريمونتادا قاتلة
أخر الأخبار
تقرير: ولفرهامبتون يرفض عرضا من سيتي لضم ماتيوس نونيز 10 دقيقة | ميركاتو
لظروف صحية.. محمد مجدي يعتزل كرة القدم 59 دقيقة | الكرة المصرية
لاجازيتا: مانشيني سيدرب منتخب السعودية مقابل 30 مليون يورو سنويا ساعة | السعودية
أنباء سيئة لـ برشلونة.. إصابة بيدري في التدريبات ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: أهلي جدة يخطف فيجا من عمالقة أوروبا ساعة | السعودية
فنربخشة ينجح في ضم حارس منتخب كرواتيا 2 ساعة | ميركاتو
قرعة صعبة لـ رونالدو ورفاقه.. تفاصيل مجموعات دوري أبطال آسيا 2 ساعة | آسيا
كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يتعادل وبالميراس يكتسح بيريرا في ربع النهائي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة