رومانو: أهلي جدة يخطف فيجا من عمالقة أوروبا

اقترب أهلي جدة من حسم صفقة مدوية بالتعاقد مع جابري فييجا لاعب سيلتا فيجو الإسباني.

وحظى فيجا باهتمام عمالقة أوروبا على غرار ريال مدريد ومانشستر سيتي ونابولي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الأهلي سيكمل الإجراءات الرسمية للتعاقد مع جابري فييجا اليوم بعد الاتفاق على الصفقة مع سيلتا فيجو و اللاعب.

وأوضح رومانو أن الأهلي حجز موعد الفحص الطبي لجابري فييجا تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

رومانو أوضح في وقت سابق أن مانشستر سيتي وضع فيجيا في حساباته، فيما كان نابولي قاب قوسين او أدنى من ضمه.

ليفربول وتشيلسي كانا أيضا ضمن المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الذي تألق خلال الموسم الماضي مع سيلتا فيجو.

ويمتلك فييجا في عقده مع سيلتا فيجو شرط جزائي يتيح له الرحيل مقابل 40 مليون يورو.

صاحب الـ 21 عاما يلعب مع سيلتا فيجو بعد أن تم تصعيده في بداية الموسم قبل الماضي للفريق الأول.

وشارك فييجا مع سيلتا فيجو خلال 56 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.