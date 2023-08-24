فنربخشة ينجح في ضم حارس منتخب كرواتيا

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

ليفاكوفيتش حارس كرواتيا يحتفل بعد التأهل أمام البرازيل

أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس توصله لاتفاق مع دينامو زغرب على ضم دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا.

وأفاد النادي في بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مبدئي مع دينامو زغرب بشأن انتقال الحارس دومينيك ليفاكوفيتش".

وأضاف البيان "سيأتي اللاعب إلى إسطنبول اليوم لاجتياز الكشف الطبي وتوقيع العقود".

أخبار متعلقة:
بيلد: فترة غياب موسيالا قد تصل إلى 3 أسابيع كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يتعادل وبالميراس يكتسح بيريرا في ربع النهائي مواعيد مباريات الخميس 24 أغسطس 2023.. ظهور أول لـ شريف ونهائي إفريقيا لسيدات الطائرة تأثير ميسي مستمر.. إنتر ميامي إلى نهائي كأس أمريكا المفتوحة للمرة الأولى

صاحب الـ28 عاما تألق في كأس العالم 2022 مع المنتخب الكرواتي وقاد الفريق للتتويج بالميدالية البرونزية.

ومن المتوقع أن ينضم ليفاكوفيتش إلى صفوف فنربخشة مقابل مبلغ 8 ملايين يورو، حسب تقارير عديدة.

وأشارت التقارير إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم.

ونجح فنربخشة في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف، أبرزها: المهاجم البوسني إدين دجيكو والجناح التركي جنكيز أوندير والصربي دوشان تاديتش، كما ضم المدافع المصري الشاب عمر فايد.

دومينيك ليفاكوفيتش كرواتيا فنربخشة
نرشح لكم
بعد 12 يوما فقط.. الرجاء يعلن فسخ تعاقده مع عمرو وردة مهاجم جديد.. عبد الرحمن عاطف ينضم لـ الداخلية المحطة التاسعة.. خالد قمر ينضم إلى الداخلية ذا أثليتك: تفوق على برايتون.. محمد قدوس سينتقل إلى وست هام الرابع.. نوتنجهام فورست يضم جونزالو مونتيل لابورت يودع مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى النصر إنتر: أليكسيس سانشيز يريد العودة تقرير: لابورت وقع عقود انتقاله لـ النصر السعودي
أخر الأخبار
فنربخشة ينجح في ضم حارس منتخب كرواتيا 28 دقيقة | ميركاتو
قرعة صعبة لـ رونالدو ورفاقه.. تفاصيل مجموعات دوري أبطال آسيا 45 دقيقة | آسيا
كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يتعادل وبالميراس يكتسح بيريرا في ربع النهائي 52 دقيقة | أمريكا
بيلد: فترة غياب موسيالا قد تصل إلى 3 أسابيع ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - موعد مباراتي نصف نهائي البطولة العربية ساعة | كرة يد
بعد 12 يوما فقط.. الرجاء يعلن فسخ تعاقده مع عمرو وردة 2 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الخميس 24 أغسطس 2023.. ظهور أول لـ شريف ونهائي إفريقيا لسيدات الطائرة 2 ساعة | السعودية
تأثير ميسي مستمر.. إنتر ميامي إلى نهائي كأس أمريكا المفتوحة للمرة الأولى 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة