فنربخشة ينجح في ضم حارس منتخب كرواتيا

أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس توصله لاتفاق مع دينامو زغرب على ضم دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا.

وأفاد النادي في بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مبدئي مع دينامو زغرب بشأن انتقال الحارس دومينيك ليفاكوفيتش".

وأضاف البيان "سيأتي اللاعب إلى إسطنبول اليوم لاجتياز الكشف الطبي وتوقيع العقود".

صاحب الـ28 عاما تألق في كأس العالم 2022 مع المنتخب الكرواتي وقاد الفريق للتتويج بالميدالية البرونزية.

ومن المتوقع أن ينضم ليفاكوفيتش إلى صفوف فنربخشة مقابل مبلغ 8 ملايين يورو، حسب تقارير عديدة.

وأشارت التقارير إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم.

ونجح فنربخشة في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف، أبرزها: المهاجم البوسني إدين دجيكو والجناح التركي جنكيز أوندير والصربي دوشان تاديتش، كما ضم المدافع المصري الشاب عمر فايد.

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