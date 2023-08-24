كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يتعادل وبالميراس يكتسح بيريرا في ربع النهائي

تواصلت منافسات ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس "دوري أبطال أمريكا الجنوبية" بمواجهتين فجر اليوم الخميس.

ونجح بالميراس البرازيلي في اكتساح بيريرا الكولومبي بأربعة أهداف دون مقابل ذهابا.

وتغلب بالميراس على مضيفه الكولومبي خارج ملعبه ليضمن بصورة كبيرة تأهله إلى نصف النهائي.

بينما شهدت المباراة الثانية تعادل سلبي بين فريقي بوكا جونيورز وراسينج كلوب الأرجنتينيين.

وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري.

وكان إنترناسيونالي البرازيلي قد تغلب خارج ملعبه في الذهاب على بوليفار البوليفي بهدف دون مقابل.

ويلعب البرازيلي برونو سافيو محترف الأهلي السابق ضمن صفوف بوليفار.

ويتبقى مباراة وحيدة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي فلومينسي البرازيلي وأولمبيا أسونسيون الباراجوياني.

وتختتم منافسات كوبا ليبرتادوريس يوم 4 نوفمبر المقبل.

ويتبقى مقعد وحيد في كأس العالم للأندية لممثل أمريكا الجنوبية.

وكانت قد حسمت أندية الأهلي واتحاد جدة وأوكلاند سيتي وليون المكسيكي وأوراوا الياباني ومانشستر سيتي تواجدها في النسخة المقبلة.

وتستضيف مدينة جدة منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية يوم 7 سبتمبر المقبل في مدينة جدة.