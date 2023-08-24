بيلد: فترة غياب موسيالا قد تصل إلى 3 أسابيع

أوضحت جريدة بيلد أن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ سيغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأفاد تقرير بيلد بأن عودة موسيالا ستتحدد حسب مدى استجابته للعلاج.

وأضاف التقرير أن هناك شك في مشاركته مع منتخب ألمانيا في مباراتي اليابان وفرنسا خلال فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره الياباني يوم 9 سبتمبر، قبل أن يلعب ضد منتخب فرنسا بعد بـ3 أيام.

ومن المتوقع عودة موسيالا بعد فترة التوقف الدولي، حسب التقرير.

وأوضح بايرن عبر موقعه أن موسيالا تعرض لشد في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأكد النادي أن اللاعب الشاب سيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي.

وبذلك سيغيب موسيالا عن مباراة الأحد ضد أوجسبورج وأيضا عن لقاء بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع المقبل.

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