بعد 12 يوما فقط.. الرجاء يعلن فسخ تعاقده مع عمرو وردة

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

عمرو وردة

أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي.

عمرو وردة

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

الرجاء كان قد أعلن يوم 12 أغسطس الجاري ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وقال الرجاء في بيان رسمي: "تم فسخ الارتباط بين النادي و اللاعب عمرو وردة نزولا عند طلب الأخير لأسباب نفسية و شخصية".

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وتابع "في هذا الصدد و حماية المصالح النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه من اجل تسريحه دون متابعة قانونية".

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ACLUB الرجاء الرياضي يفسخ عقد اللاعب عمرو وردة مساء اليوم فسخ الارتباط بين النادي اللاعب عمرو وردة نزولا عند طلب الاخير لاسباب نفسية .شخصية. هذا الصدد حماية لصالح النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على يدفع اللاعب الشرط الجزائي امتفق عليه من اجل تسريحه دون متابعة قانونية و‏'‏

وكشف موقع "هسبورت" المغربي في وقت سابق أن سبب فسخ التعاقد يرجع إلى إصرار وردة على مغادرة النادي لعجزه في التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن "وردة" اجتمع بمسؤولي الرجاء الرياضي، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

الرجاء المغربي عمرو وردة
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