تأثير ميسي مستمر.. إنتر ميامي إلى نهائي كأس أمريكا المفتوحة للمرة الأولى

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

تواصل تأثير ليونيل ميسي على فريق إنتر ميامي الأمريكي بعدما قاد فريقه إلى نهائي كأس هانت لامار (أمريكا المفتوحة) للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على فريق سينسيناتي بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن ينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضا بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وتغلب إنتر ميامي على فريق سينسيناتي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

وساهم ميسي بصناعة هدفين في المباراة بينهم هدف التعادل القاتل في الدقيقة 97 في الثواني الأخيرة.

ويلعب إنتر ميامي أمام فريق هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا المفتوحة يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل.

وسبق وأن حصد هيوستون دينامو اللقب من قبل، لكنها المرة الأولى التي يتأهل فيها إنتر ميامي إلى النهائي.

وكان إنتر ميامي قد توج قبل أربعة أيام بلقب كأس الدوريات الأمريكية وهو اللقب الأول في تاريخ النادي.

وحجز إنتر ميامي بطاقة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2024.

ولم يذق إنتر ميامي طعم الخسارة منذ انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق خلال ثماني مباريات خاضهم النجم الأرجنتيني.

ليونيل ميسي إنتر ميامي كأس أمريكا المفتوحة
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