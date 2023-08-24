محمد رضا بوبو يعلن نهاية أزمته مع فيوتشر

كشف محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز نهاية أزمته مع ناديه السابق فيوتشر.

ونشر اللاعب في وقت سابق عبر حسابه عدم حصوله على الجزء المتبقي من مستحقاته المالية من الموسم الماضي عقب الرحيل عن صفوف فيوتشر صوب بيراميدز.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك": "أريد القول إنه حدث سوء تفاهم كان سببه شخصا يعمل في النادي أوصل لي معلومات خاطئة، استهدف من خلالها إحداث مشكلة بيني وبين إدارة النادي المحترمة، وتم عقابه".

وأوضح "بعد التواصل مع المسؤولين الذين يديرون النادي تأكدت من عدم صحة ما قيل لي، وأكن لهم كل الاحترام وأشكرهم على الفترة التي قضيتها معهم، منذ دخولي النادي حتى خروجي، وأثق في المسؤولين الكبار والموضوع انتهى تماما".

وانضم بوبو من فيوتشر إلى بيراميدز بشكل رسمي الصيف الجاري رفقة محمود مرعي ومهند لاشين.

بوبو من مواليد 10 نوفمبر عام 2000، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

ولعب بوبو 139 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى، وكذلك 7 لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب 8 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم 18 يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.