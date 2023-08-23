رابطة الدوري السعودي تحدد معايير اختيار الأفضل شهريا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب، ولاعب، وحارس مرمى، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب واعد في مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024.

وتنطلق الخميس منافسات الجولة الثالثة من مناسفات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في بيان أن الجائزة تهدف إلى تحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم كل ما لديهم مع فرقهم.

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وتحتوي معايير الجوائز على العديد من النقاط يتم من خلالها تغطية أهم الجوانب الفنية لكي يتمكن كل مقيّم من تقييم عادل للاعبين تشمل المثالية والكفاءة الفنية وروح المبادرة والأداء الإبداعي والأداء الجماعي وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية الخاصة بالدوري.

كما تم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كلاً من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى.

ويتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن صفوف اتحاد جدة.

فيما يدافع محمد شريف عن ألوان الخليج بعدما انضم إليه مؤخرا قادما من الأهلي.

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