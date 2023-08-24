ليس عاديا.. ماذا يدور في سوق انتقالات المحترفين المصريين

يبدو أن صيف عام 2023 لن يكن عاديا في سوق الانتقالات الخاص باللاعبين المحترفين المصريين، بل ناريا والسبب هو دخول اتحاد جدة السعودي في مفاوضات قوية وجادة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

اتحاد جدة نال النصيب الأكبر من اهتمام الوسط الرياضي المصري، ليس لرغبته في ضم محمد صلاح فقط ولكن أيضا لغموض موقف أحمد حجازي وطارق حامد الثنائي الدولي للفراعنة في صفوفه.

في المقابل يواصل محمود حسن "تريزيجيه" مسيرته مع طرازون سبور التركي، فيما يخوض محمد شريف تجربة جديدة مع الخليج السعودي.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي آخر تطورات موقف المحترفين المصريين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح

ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدا فريق اتحاد جدة ودخلت المفاوضات المراحل الحاسمة بحسب التقارير.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها أن وفدا من اتحاد جدة يتواجد في لندن برئاسة أنمار الحائلي للتوقيع مع محمد صلاح كلاعب جناح بالإضافة إلى قلب دفاع وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ويستمر سوق الانتقالات الصيفية في السعودية حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، بينما ينتهي سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشار تقرير عكاظ إلى أنه رغم نفي فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات اقتراب صلاح من اتحاد جدة والذي أكد حسم ليفربول موقفه باستمرار الدولي المصري مع فريقه.

وكشف التقرير السعودي عن وجود مساعي قوية من اتحاد جدة لإتمام الصفقة وضم محمد صلاح.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فأن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

وخاض صلاح 307 مباراة مع ليفربول منذ انضمانه إلى الفريق وسجل 187 هدفا وصنع 80 آخرين.

محمد النني

يبدو أن محمد النني سيكمل مسيرته خلال الموسم الحالي ضمن صفوف أرسنال رغم الاهتمام التركي بضمه.

شبكة "ميدياتافا" التركية، ذكرت في وقت سابق أن شينول جونيش المدير الفني لفريق بشكتاش يرغب في دعم خط الوسط بصفقة أو أكثر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

على رأس هذه الأهداف يتواجد محمد النني الذي طلبه المدرب بالاسم، والذي قضى فترة إعارة سابقة في موسم 2019-2020 بين صفوف بشكتاش.

ويطمح بشكتاش للاستفادة من حقيقة أن عقد النني مع أرسنال يبقى فيه عام واحد، حيث ينتهي في يونيو 2024.

ووفقا للمصدر ذاته فإن النادي التركي ينوي استعارة النني لنهاية الموسم مع تحمل راتبه، الذي قدرته التقارير بقرابة 3 ملايين يورو سنويا، تمهيدا لانتقاله بصورة نهائية في الموسم التالي مجانا.

ولعب النني 8 مباريات فقط بقميص أرسنال خلال موسم 2022-2023 الذي أفسدته إصابة الركبة التي تعرض لها.

كما غاب النني عن مباراتي أرسنال أمام كريستال بالاس ونوتينجهام فورست ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

أحمد حجازي

نفى أحمد حجازي مدافع وقائد اتحاد جدة ما أثير حول بدء ناديه إجراءات فسخ التعاقد معه الصيف الجاري.

وكان موقع "سبورت" السعودي ذكر أن الاتحاد بدء في فسخ تعاقد حجازي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتحدث حجازي لـFilGoal.com قائلا: "‏لا صحة لكل الأخبار المنشورة عن بدء المفاوضات مع نادي الاتحاد بشأن فسخ تعاقدي سواء من طرف النادي أو من طرفي".

وأضاف "‏لم تجمعني أي جلسات مع الإدارة في الفترة الحالية بشأن رحيلي عن الفريق خاصة مع قرار الاتحاد السعودي بالسماح للأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب بعدد غير محدود".

وشدد مدافع منتخب مصر "‏لم أناقش أي أمور خاصة بمخالصات مادية مع إدارة الاتحاد، وليس لدي مانع في أي قرار يرى النادي أنه في مصلحته".

وأتم حجازي حديثه قائلا: "‏ملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص بي في مقر النادي وأؤكد على احترامي للنادي واعتزازي وارتباطي بجماهيره ومجلس إدارته".

اتحاد جدة يسعى بقوة لضم مدافع جديد وباتت أسماء على غرار سيرخيو راموس وجابريل ماجاليس مرشحه لتعزيز صفوفه ولكن دون حسم مصير حجازي.

وانضم حجازي إلى الاتحاد معارا في سنة 2020 قبل أن ينقل له نهائيا في العام التالي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفا وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

طارق حامد

تعطلت صفقة انتقال طارق حامد لاعب اتحاد جدة لصفوف الوحدة السعودي بسبب لجنة استقطاب اللاعبين الأجانب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واعترف توفيق تونسي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي بمفاوضات ناديه لضم طارق حامد. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن اللجنة غاضبة من مسؤولي الوحدة بعد تقديم عرض مالي أعلى من عرض الطائي خلال المفاوضات مع أوديون إيجالو.

وانضم إيجالو بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة قدما عرضا للتعاقد مع إيجالو لكن اللجنة رفضت باعتبار أقدمية الطائي في الطلب، ثم تنازل الطائي عن العرض في النهاية منعا للدخول في مزيدات على اللاعب.

وواصل التقارير "رغم تسجيل اللاعب إيجالو للوحدة، فإن لجنة الاستقطابات لا تزال غاضبة من تصرف الوحدة، وهو السبب الذي جعل طلب إدارة النادي الخاص بالتعاقد مع المصري طارق حامد لاعب نادي الاتحاد معلقا حتى الآن".

جريدة المدينة السعودية ذكرت في وقت سابق، أن المفاوضات بين نادي ضمك السعودي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة تعثرت بسبب خلافات حول مدة العقد.

وأوضح التقرير أن طارق حامد اشترط أن تكون مدة العقد موسمين، بينما يرغب ضمك في التعاقد لموسم واحد.

وأفاد التقرير بأن هذه الخلافات حول مدة العقد أجلت حسم انتقال طارق حامد إلى ضمك.

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق إلى خروج لاعب الوسط المصري من حسابات اتحاد جدة بعد ضم الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

وغاب طارق حامد عن مواجهتي اتحاد جدة أمام الرائد والطائي في افتتاح مباريات الدوري السعودي.

ويعاني طارق من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

أحمد حسن "كوكا"

عاد أحمد حسن كوكا إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني عقب نهاية فترة إعارته إلى ألانيا سبور التركي.

وابتعد كوكا عن الفترة الأخيرة من الموسم المنصرم بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وقال كوكا لـ FilGoal.com : "أواصل برنامجي العلاجي في الوقت الحالي وسأعود من الإصابة بعد 3 اسابيع".

وشارك صاحب الـ 30 عاما مع ألانياسبور خلال الموسم المنصرم في 26 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدف.

ولعب كوكا 31 مباراة مع منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف.

تريزيجيه

ارتبط محمود حسن تريزيجيه خلال هذا الصيف بالانتقال إلى أحد اندية الدوري السعودي.

أهلي جدة واتحاد جدة كان الفريقان الأكثر ارتباطا بأنباء التعاقد مع تريزيجيه لكنه في النهاية واصل مسيرته مع طرابزون سبور التركي.

طرابزون سبور نشر بيانا حول حالة لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" الذي أصيب في لقاء جالاتاسراي يوم السبت الماضي.

وأفاد طرابزون سبور في بيان: "بعد الفصح الذي أجراه أحمد بشير طبيب طرابزون سبور لتريزيجيه الذي أصيب خلال مباراتنا ضد جالاتاسراي وغادر إلى المستشفى، تبين أنه مصاب بكسر في منطقة صدره اليسرى".

وأضاف البيان "بدأ فريقنا الطبي علاج اللاعب"

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب.

عمرو وردة

بعد أيام قليلة من انضمامه فسخ عمرو وردة تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بالتراضي بحسب تقارير مغربية.

وكشف موقع "هسبورت" المغربي سبب فسخ التعاقد بعد "إصرار وردة على مغادرة النادي لعجزه في التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة".

وأشار التقرير إلى أن "وردة اجتمع بمسؤولي الرجاء الرياضي، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل عن النادي".

وأعلن الرجاء يوم 12 أغسطس ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

محمد شريف

يستعد محمد شريف لانطلاق مشواره مع نادي الخليج السعودي بعد انتقاله إليه قادما من الأهلي.

جريدة الرياضية السعودية ذكرت أن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج سيدفع بلاعبه الجديد محمد شريف كأساسي أمام الاتفاق يوم الخميس.

ويحل الخليج ضيفا على الاتفاق في الجولة الثالثة للدوري السعودي يوم الخميس.

وأوضح التقرير أن خطة بيدرو إيمانويل مدرب الخليج في التدريبات الأخيرة اعتمدت على شريف كمهاجم أساسي استعدادا للدفع به منذ بداية اللقاء أمام الاتفاق.

وعمل المدرب البرتغالي على تجهيز محمد شريف خلال الأيام الماضية حتى يكون لائقا لمواجهة الاتفاق.

وأشارت تقارير سعودية إلى أنه من المتوقع حضور الجماهير المصرية في مدرجات الخليج لدعم محمد شريف في ظهوره الأول مع الدانة.

ويتطلع الخليج لتحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما خسر أول جولتين أمام الفيحاء والأهلي على الترتيب بالنتيجة نفسها (3-1).

لكنه يصطدم بالاتفاق الذي فاز بأول مباراتين تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد.

شريف تواجد ضمن خيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس

أحمد حمدي

يواصل أحمد حمدي مشواره مع مونتريال الكندي والذي يلعب في الدوري الأمريكي.

وتواجد حمدي ضمن خيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ثم يلعب يوم 12 من الشهر ذاته وديا ضد تونس في القاهرة ولم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية ويحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

سام مرسي

واصل إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي سلسلة انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وحقق إبسيوتش الفوز على كوينز بارك رينجرز بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي قائد إبسويتش ولاعب منتخب مصر في دقائقها بالكامل.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لإبسويتش في دوري الدرجة الثالثة منذ بداية الموسم ليتصدر جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة برفقة ليستر سيتي.

وخلال المباريات الثلاثة نجح سام في صنع هدفا وحيد لينضم إلى خيارات روي فيتوريا الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس.

عمر فايدأعلن فنربخشة الأسبوع الماضي انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتشير تقارير تركية إلى أن النادي سيقرر مستقبل الشاب المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية سواء بالاستمرار مع الفريق أو إعارته لفريق آخر من أجل المشاركة باستمرار.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.