الخطيب: يجب عودة الجمهور كاملا والحفاظ على الأندية الشعبية.. والانتصارات تزيد تواضعنا

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي كل الاتحادات الرياضية بإعادة الجمهور بالسعة الكاملة في الموسم الرياضي الجديد.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه الأهلي اليوم الأربعاء لتكريم جميع الفرق في النادي بعد تتويجها بالبطولات خلال الموسم الماضي.

وتحدث الخطيب في حفل الأهلي قائلا: "افتتحنا الفرع الرابع للأهلي بتكلفة مليار جنيه في التجمع والآن نعمل على فرع العلمين، نحصل على عروض من محافظات مختلفة لفتح فروع أخرى هناك وممتنون لهم وندرس تلك العروض حاليا".

وأكمل "هذا يوم فخر للأهلي وليس لأننا مسؤولين فيه بل للانتماء لهذا الكيان العظيم".

وأردف "لا أعتقد أن هناك نادي في العالم حصل على هذا الكم من البطولات في موسم واحد".

وتابع الخطيب حديثه "تعرضنا لضغط كبير في الفترة الأخيرة، الكل يجب أن يكون مستعدا ويعرف أن المسؤولية أصبحت أكبر لتحقيق نتائج تليق بالأهلي".

وعن جماهير ناديه قال الخطيب: "محظوظون بجمهور الأهلي ولذلك أهديه ذلك الإنجاز الذي يستحقوه وأقول لهم الأهلي يحتاج لكم بشكل أكبر في الفترة المقبلة وأعني حديثي جيدا المرحلة المقبلة صعبة جدا وأكررها مرة أخرى الفترة المقبلة صعبة جدا، جمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب".

وأكمل "خاطبنا اتحاد الكرة منذ أسبوع وطلبنا منهم التواصل مع الجهات الأمنية كي يصبح الحضور الجماهيري الموسم المقبل بالسعة الكاملة في كل المباريات ولكل الأندية، وسنخاطب الاتحادات الرياضية الأخرى لزيادة الحضور الجماهيري في كل الألعاب، والحقيقة أن سلطات الأمن نجحوا بامتياز في كل التجارب في المواسم السابقة ويملك من الكفاءة والقدرة على القيام بدوره الواضح في إقامة كل الأنشطة الرياضية".

وأردف "الجمهور عنصر أساسي ورئيسي ويجب أن يعود الجمهور بأعلى سعة والدولة المصرية بكل مؤسساتها لا تتأخر وتساعد لكن يجب أن نجهز أنفسنا ونرتب كل شيء بشكل صحيح قبل بداية الموسم الجديد".

ووجه رسالة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق قائلا: "أريد شكر سيد عبد الحفيظ فهو أحد أبناء النادي المتميزين عمل بإخلاص على مدار 12 سنة كمدير للكرة ونشكره على كل ما قدمه للنادي وكذلك أشكر أحمد أبو عبلة طبيب النادي السابق".

وشدد الخطيب "الأهلي بابه مفتوح أمام أبنائه المخلصين في أي وقت".

وعن الأندية الشعبية قال: "يجب وجود مقترحات عاجلة لمساعدة الأندية الشعبية ومواكبة التطورات التي تحدث من حولنا، يجب تواجد مساندة من المؤسسات الرياضية بكافة أشكالها".

ووجه الخطيب رسالة لكل لاعبي الأهلي في ختام حديثه قائلا: "الانتصارات يجب أن يزيدنا تواضع وألا يصيبنا الغرور ويحمسنا أكثر للمستقبل وأثق في كل اللاعبين أن يكونوا عند حسن الظن ويسعدوا الجمهور".