مدافع ميلان الجديد يكشف سبب اختياره القميص رقم 31 ونجمه المفضل

كشف ماركو بيليجرينو مدافع ميلان الجديد سبب اختيار القميص رقم 31، وأوضح من هو نجمه المفضل في الدفاع.

وقال اللاعب لقناة النادي: "أنه حلم أن أكون هنا، عندما علمت باهتمام النادي لم أصدق أنا أسرتي، أنا سعيد للغاية لأن يتحول الحلم لحقيقة".

وأضاف "قدوتي هو سيرخيو راموس وفي الوقت الحالي أحب كريستيان روميرو مدافع توتنام الحالي".

وأكمل "ارتديت رقم 31 وهو رقمي مع بلاتنسي والذي سجلت به أول أهدافي".

وأوضح "جودتي الرئيسية: السرعة والقوة في الرقابة وأن أظل في كامل تركيزي بالمباراة".

وأردف "في إيطاليا سأجد فنيات كروية مع جودة لاعبين، وأريد التأقلم سريعا".

ويمتلك الأرجنتيني جواز سفر إيطالي نسبة لجده.

وخاض الأرجنتيني الشاب 17 مباراة بقميص فريق بلاتنسي في الدوري الأرجنتيني وسجل هدفا وحيدا بعدما خاض مباراته الأولى في مارس 2023.

وضم ميلان حتى الآن 9 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية وهي: ماركو سبورتيلو وماركو بيليجرينو ولوكا روميرو وتيجاني رينديرز وروبن لوفتس تشك ونواه أوكافور وكريستيان بوليسيتش وصامويل شكويويزي ويونس موسى.

واستهل الروسونيري الموسم بالفوز على بولونيا بنتيجة 2-0، ويستعد للقاء تورينو يوم السبت المقبل.