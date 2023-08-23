بشرى للاعبي الفانتازي.. واتكيز يسجل هاتريك في فوز أستون فيلا بخماسية بدوري المؤتمر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

قاد أولي واتكينز فريقه أستون فيلا للفوز بخماسية دون رد في دوري المؤتمر الأوروبي على هيبرنيان الاسكتلندي.

أولي واتكينس

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وفاز أستون فيلا في مباراة ذهاب الدور التمهيدي التي أقيمت بملعب الفريق الاسكتلندي.

ليضع الفريق الإنجليزي قدما في دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الثالثة.

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وشهدت المباراة تألق المهاجم أولي واتكينز الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في بشرى لمحبي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الذي لم يسجل خلاله أي أهداف حتى الآن.

وذلك قبل الجولة الثالثة من البريميرليج والذي يلعب فيها أستون فيلا خارج ملعبه ضد برينتفورد.

وسجل أيضا لأستون فيلا في المباراة دوجلاس لويز من ركلة جزاء، وليون بايلي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الخميس 31 أغسطس الجاري في ملعب فيلا بارك.

جدير بالذكر أن وست هام يونايتد هو حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعدما فاز على فيورنتينا الإيطالي في نهائي الموسم الماضي.

أولي واتكينز الدوري الإنجليزي أستون فيلا دوري المؤتمر
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