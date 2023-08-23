تقرير مغربي: الرجاء يفسخ تعاقد عمرو وردة "لعجزه في التأقلم مع الأجواء"

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

عمرو وردة

فسخ عمرو وردة تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بالتراضي.

وكشف موقع "هسبورت" المغربي سبب فسخ التعاقد بعد "إصرار وردة على مغادرة النادي لعجزه في التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة".

وأشار التقرير إلى أن "وردة اجتمع بمسؤولي الرجاء الرياضي، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل عن النادي".

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وأعلن الرجاء يوم 12 أغسطس ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

عمرو وردة الرجاء
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