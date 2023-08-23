كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية ويضرب موعدا مع مضر السعودي
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 21:05
كتب : محمد سمير
انتصر الزمالك على الحشد العراقي بنتيجة 36-27 في آخر مباريات ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد.
ووصل الزمالك لنصف النهائي التي يتأهل بطلها لكأس العالم للأندية لكرة اليد.
وانتهى الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 18-13.
وفاز أحمد الأحمر بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وسيلتقي الزمالك مع مضر السعودي الذي فاز على وفاق عين توتة الجزائري.
وستقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين البنك الأهلي المصري والكويت الكويتي.
وتقام مباريات نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، فيما يقام النهائي يوم الأحد 27 أغسطس.
وسبق أن خسر الزمالك نهائي النسخة الماضية أمام الترجي والتي أقيمت في تونس.
وفاز الزمالك من قبل فقط باللقب في نسخة 1999، وخسر المباراة النهائية في 3 مناسبات.
نرشح لكم
كرة يد - البنك الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية مواعيد مباريات الأربعاء 23 أغسطس - يد الزمالك والبنك الأهلي.. ودوري أبطال أوروبا يد - يحيى خالد في حوار مطول: هذه أسباب انضمامي لـ سان جيرمان كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية يد - بعد انضمامه لـ سان جيرمان.. يحيى خالد: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص باريس يد - يحيى خالد ينضم إلى باريس سان جيرمان كرة يد - فاز بفارق 37 هدفا.. الزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية مواعيد مباريات الإثنين 21 أغسطس - أرسنال وميلان ويد الزمالك