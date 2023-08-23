كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية ويضرب موعدا مع مضر السعودي

انتصر الزمالك على الحشد العراقي بنتيجة 36-27 في آخر مباريات ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

ووصل الزمالك لنصف النهائي التي يتأهل بطلها لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 18-13.

وفاز أحمد الأحمر بجائزة أفضل لاعب في المباراة.









































وسيلتقي الزمالك مع مضر السعودي الذي فاز على وفاق عين توتة الجزائري.

وستقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين البنك الأهلي المصري والكويت الكويتي.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، فيما يقام النهائي يوم الأحد 27 أغسطس.

وسبق أن خسر الزمالك نهائي النسخة الماضية أمام الترجي والتي أقيمت في تونس.

وفاز الزمالك من قبل فقط باللقب في نسخة 1999، وخسر المباراة النهائية في 3 مناسبات.