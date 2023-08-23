الرابع.. نوتنجهام فورست يضم جونزالو مونتيل

أعلن نادي نوتنجهام فورست ضم الأرجنتيني جونزالو مونتيل قادما من إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيرتدي مونتيل القميص رقم 29 بقميص الفريق الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين من قبل.

وقال مونتيل عبر الموقع الرسمي: "أنا سعيد ومستعد للعب وإظهار ما يمكنني تقديمه، أنا جائع للفوز وتحقيق الألقاب، وحان وقت إظهار ذلك".

وأكمل "أشاهد الدوري الإنجليزي منذ الصغر، اعتدت على مشاهدة كل مباراة، كلاعب تريد اللعب في أفضل دوري والدوري الإنجليزي هو ذلك".

الظهير البالغ 26 عاما بدأ مسيرته مع ريفر بليت الأرجنتيني وحقق 3 ألقاب خلال 5 مواسم مع الأبيض والأحمر.

#NFFC is delighted to announce the signing of Argentina international Gonzalo Montiel ❤️ — Nottingham Forest (@NFFC) August 23, 2023

وفي أغسطس 2021 انضم لإشبيلية الإسباني وخاض 72 مباراة وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

وبقميص منتخب الأرجنتين توج بلقب كأس العالم 2022 بعدما سجل الركلة الترجيحية الأخيرة للتانجو.

وأصبح مونتيل رابع صفقات الفريق بعد أنتوني إيلانجا ومات تيرنر وأولا أنيا.

وبدأ نوتنجهام الموسم بالخسارة من أرسنال ثم الفوز على شيفيلد يونايتد، وسيلتقي مع مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.