تقرير: لابورت وقع عقود انتقاله لـ النصر السعودي

وقع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي على عقود انتقاله لنادي النصر السعودي، بحسب سانتي أونا الصحفي بشبكة فوت ميركاتو.

ويلعب لابورت في مانشستر سيتي منذ يناير 2018 قادما من أتليتك بلباو.

وبحسب سانتي أونا، فإن إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي وقع عقود انتقاله إلى النصر السعودي حتى يونيو 2026.

موقع "ريليفو" الإسباني ذكر في وقت سابق أن النصر توصل النادي لاتفاق مع أيميريك لابورت.

وبحسب المصدر ذاته، فإن راتب اللاعب سيصل إلى 15 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، وينتهي في صيف 2026.

وأوضح "ريليفو" أن الاتفاق تم مقابل 25 مليون جنيه استرليني سيحصل عليهم أزرق مدينة مانشستر.

موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

وكان قد تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.