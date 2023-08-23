خبر في الجول – جلسة تفاوضية بين المصري وفخر الدين بن يوسف

يعقد فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي، جلسة تفاوضية مع مسؤولي النادي المصري لبحث إمكانية ضمه للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فخر الدين وصل إلى مصر بالفعل بدعوة من مسؤولي المصري، وذلك لعقد جلسة تفاوضية مع النادي لاحتمالية ضمه.

فخر الدين بن يوسف أنهى الموسم الماضي رفقة نادي بيراميدز، قبل أن يسافر إلى تونس مع أنباء عن إمكانية انضمامه إلى نادي الرجاء البيضاوي بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

وقبل ساعات، وصل فخر الدين بن يوسف إلى القاهرة، تمهيدا لعقد جلسة مع مسؤولي المصري.

فخر الدين بن يوسف لعب في الدوري المصري لأول مرة رفقة نادي الإسماعيلي عام 2020 لمدة موسم، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز ويلعب معهم لموسمين.

صاحب الـ32 عاما سبق له اللعب لفرق الترجي الرياضي التونسي، والاتفاق السعودي، والصفقاسي التونسي، وميتز الفرنسي.

ويملك فخر الدين بن يوسف خبرة دولية كبيرة، إذ خاض 55 مباراة رفقة نسور قرطاج، سجل فيهم 5 أهداف دولية.

المصري من جهته، يملك حاليا ستة لاعبين أجانب، منهم عبد الرحيم دغموم الجناح الجزائري المصاب بقطع في الرباط الصليبي، والذي سيتواجد على قائمة الانتظار، بجانب ليستول أمانكونا الجناح الغاني المنضم حديثا، والذي سيتم قيده تحت السن.

وإذا انضم بن يوسف، سيكون الأجنبي الخامس في قائمة الفريق الأول، لتكتمل قائمة الأجانب للفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

المصري أبرز حتى الآن ثمان صفقات، إذ ضم باهر المحمدي ومحمد الشامي من الإسماعيلي، بجانب سمير فكري من الداخلية، وأحمد عيد، وأحمد أيمن منصور في صفقتي انتقال حر، ويوسف الجوهري من المقاولون العرب، وليستول أمانكونا الجناح الغاني تحت السن، وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا.