ميدياست: ميلان يفاضل بين 3 مهاجمين قبل نهاية الانتقالات

يواصل ميلان بحثه عن ضم مهاجم جديد ليكون بديلا لـ أوليفييه جيرو.

وتتواجد 3 أسماء على طاولة الروسونيري: هوجو إيكتيكي مهاجم باريس سان جيرمان وأرماندو برويا مهاجم تشيلسي ومهدي تارمي مهاجم بورتو.

وبحسب تقرير لشبكة "ميدياست" الإيطالية، يبحث ميلان عن ضم إيكتيكي من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لكن يحاول باريس سان جيرمان وضع بند إلزامية الشراء في تعاقد اللاعب بعد نهاية الموسم، وهو ما يعطل الصفقة.

ويتواجد أيضا الإيراني مهدي طارمي الذي يسعى بورتو لبيعه بمقابل يتراوح بين 15-20 مليون يورو رغم أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ميلان سيحاول مجددا الأسبوع المقبل والأخير في وسوق الانتقالات.

أخيرا يتواجد برويا مهاجم تشيلسي ضمن قائمة الفريق للهجوم في حين يستبعد اسم روميلو لوكاكو بسبب راتبه المرتفع.

إيكيتي البالغ 21 عاما انضم الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان قادما من ريمس.

وخاض بقميص الفريق 33 مباراة سجل 4 وصنع 4 في جميع المسابقات.

أما طارمي البالغ 31 عاما فارتدى قميص بورتو في 150 مباراة سجل 80 هدفا وصنع 49 وحصد لقب هداف الدوري البرتغالي مرتين.

وأخيرا الألباني برويا البالغ 21 عاما لاعب شباب تشيلسي خاض بقميص الفريق الأول 19 مباراة سجل خلالها هدف واحد.

وغاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وضم ميلان حتى الآن 9 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية وهي: ماركو سبورتيلو وماركو بيليجرينو ولوكا روميرو وتيجاني رينديرز وروبن لوفتس تشك ونواه أوكافور وكريستيان بوليسيتش وصامويل شكويويزي ويونس موسى.

واستهل الروسونيري الموسم بالفوز على بولونيا بنتيجة 2-0، ويستعد للقاء تورينو يوم السبت المقبل.