سبورت: ماركوس ألونسو أبلغ برشلونة بالبقاء مع الفريق

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - برشلونة ومانشستر يونايتد

استقر ماركوس ألونسو ظهير أيسر برشلونة على البقاء مع الفريق في الموسم الجديد.

ماركوس ألونسو

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ماركوس ألونسو أخبر برشلونة أنه لن يغادر النادي قبل موعد نهاية القيد في 1 سبتمبر المقبل.

وأنه سيستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أيضا أن برشلونة يعمل على تسجيل ماركوس ألونسو في قائمة الفريق وقد يتم ذلك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك رغم العروض المقدمة للظهير الأيسر الإسباني من قبل بعض أندية الدوري الإنجليزي وأبرزها ولفرهامبتون.

استمرار ألونسو في برشلونة سيكون في صالح النادي خاصة أن راتبه ليس بالكبير، وذلك سيكون بديلا مناسبا للشاب أليخاندرو بالدي.

ورغم أن ألونسو لم يكن أساسيا مع برشلونة في الموسم الماضي إلا أنه شارك في 20 مباراة بشكل أساسي، و17 كلاعب بديل.

ألونسو البالغ من العمر 32 عاما انضم لصفوف برشلونة في يناير الماضي قادما من تشيلسي.

ماركوس ألونسو الدوري الإسباني برشلونة
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